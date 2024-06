CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Oristanio, no al Genoa e Martinez frena. Offerta per Tessmann (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IN CERCA DEL VICE SOMMER!

Il calciomercato dell’Inter rischia di veder trasformarsi in una vera e propria telenovela la scelta del vice-Sommer, il secondo portiere che dovrà affrontare la stagione nerazzurra nella prossima stagione che si preannuncia intensissima per la squadra di Simone Inzaghi. Josep Martinez all’Inter è un ormai da settimane in via di definizione: 15 milioni di euro al Genoa più il prestito di Gaetano Oristanio oppure, soluzione di calciomercato più gradita ai nerazzurri, una decina di milioni di euro in contanti più il cartellino del giocatore di ritorno dal prestito al Cagliari.

Rinnovo Simone Inzaghi/ Manca l'accordo economico ma l'Inter rimane fiduciosa (20 giugno 2024)

C’è però ancora qualcosa da definire riguardo alla contropartita che andrà alla squadra di Gilardino. Sul tavolo delle trattative tra Inter e Genoa rimane viva l’opzione Satriano, poiché Oristanio è richiesto anche dal Venezia. Giuseppe Riso, agente di Oristanio, ha detto in modo criptico: “Oristanio individuato dal Genoa nell’operazione Martinez ma ci possono essere margini per il Venezia? C’è il Genoa, ci sono altre squadre, c’è il Venezia. Abbiamo già definito il suo futuro? No“, segnalando come tutto sia ancora aperto.

Calciomercato Inter News/ Ndoye osservato speciale: Baccin era a Colonia per Scozia-Svizzera (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AFFONDO SU TESSMANN

Questo perchè il calciomercato dell’Inter si sta muovendo con decisione anche verso un obiettivo per il centrocampo, l’americano Tanner Tessmann che Inzaghi ha individuato come alternativa preziosa che dovrà portare l’anno prossimo i nerazzurri fino al Mondiale per Club da disputare a estate inoltrata. Obiettivi a lungo termine e un giocatore del dinamismo e della qualità di Tessmann, protagonista dell’ultima promozione in Serie A del Venezia, potrebbe decisamente fare al caso dell’Inter: bisognerà però trovare la formula giusta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ L'agente di Dybala in sede. Carboni via solo per 30 milioni (20 giugno 2024)

E per questo potrebbe tornare in corsa proprio Oristanio, che piace molto al Venezia e che sembra più deciso ad andare a giocare con i lagunari a titolo definitivo, piuttosto che con un Genoa che implicherebbe l’ennesima soluzione in prestito. Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha confermato l’interesse dell’Inter per Tessmann: “Tessmann è uno degli argomenti, non l’unico, ma è ancora presto, si parla e capisce, vediamo un po’. Oristanio a Venezia? Un ragazzo che ci interessa, ma è presto. C’è margine? Non ho visto il procuratore ti dico la verità, ho parlato con Ausilio tutto il tempo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA