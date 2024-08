CALCIOMERCATO INTER NEWS: SCAMBIO COL GENOA?

Il calciomercato dell‘Inter non ha mai del tutto abbandonato l’idea di ingaggiare Albert Gudmundsson e, dopo una fase di stallo, ha ripreso i contatti con il Genoa per ottenere informazioni sull’islandese. Simone Inzaghi ha sempre visto in Gudmundsson l’elemento ideale per aggiungere una dimensione diversa all’attacco nerazzurro, soprattutto dopo l’addio di Alexis Sanchez, tornato all’Udinese. Sembrava che la pista Gudmundsson fosse ormai chiusa, anche perché la Fiorentina aveva già avviato seri contatti con il giocatore, ottenendo una sorta di promessa.

Tuttavia, nelle ultime ore l’Inter è tornata alla carica, e pare che l’allenatore del Genoa, Gilardino, possa essere interessato a includere uno tra Arnautovic e Correa nella trattativa, con una preferenza per l’austriaco. Se l’Inter riuscisse a strutturare l’affare, sarebbe necessario ottenere il consenso di Arnautovic o Correa per il trasferimento in Liguria, un dettaglio tutt’altro che scontato. La trattativa resta complessa, ma l’Inter sta tentando un ultimo sforzo per portare Albert Gudmundsson in nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: INZAGHI ATTENDE UN RINFORZO IN DIFESA

Per il calciomercato dell’Inter è tornato d’attualità il trasferimento di Nathan Zezé, con Simone Inzaghi che ha ribadito la necessità di ingaggiare un altro difensore prima della fine del mercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore in grado di fare da backup ad Alessandro Bastoni e al contempo rappresentare una valida prospettiva futura. Tuttavia, la trattativa con il Nantes per il giovane classe 2005 sta incontrando ostacoli significativi.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Nantes ha recentemente respinto non solo l’offerta da 15 milioni di euro presentata dall’Inter, ma anche quella di 20 milioni avanzata dal West Ham. Attualmente, la richiesta del club francese resta fissa a 30 milioni di euro. Il Nantes non sembra intenzionato a ridurre le sue pretese, sostenuto dall’interesse dimostrato da diversi club della Premier League, ma l’Inter considera Zezé la sua prima scelta per la retroguardia.

