CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pavard, operazione da 32 milioni. Su Correa anche il Siviglia (23 agosto 2023)

Il calciomercato dell‘Inter è in piena effervescenza, con trattative e movimenti che stanno animando l’estate nerazzurra. Una delle principali voci di mercato riguarda Benjamin Pavard, il difensore francese che sembra essere prossimo a sbarcare a Milano. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta hanno confermato che l’Inter è a un passo dall’annunciare l’arrivo di Pavard. L’accordo con il Bayern Monaco è stato raggiunto, con una cifra totale di 32 milioni di euro (30 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus) per un trasferimento a titolo definitivo. Nonostante manchino ancora alcuni dettagli da definire con i bavaresi, l’operazione sembra ormai alle fasi finali.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è l'accordo per Pavard. Correa verso il Torino (22 agosto 2023)

Pavard è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto quinquennale con l’Inter. Tuttavia, ciò che suscita interesse è l’effetto finanziario che l’acquisizione di Pavard avrà sul bilancio dell’Inter. Secondo l’analisi del sito specializzato Calcio e Finanza, con i 32 milioni di euro complessivi spesi per l’acquisto, Pavard diventerebbe il giocatore più costoso ad essere stato comprato da un club di Serie A in questa sessione estiva. Considerando la durata del contratto (5 anni), la quota di ammortamento nella stagione 2023/24 ammonta a 6 milioni di euro.

Calciomercato Inter News/ Si chiude per Pavard, Correa verso Torino e Sanchez... (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CORREA TRA TORO E SIVIGLIA

Inoltre, si prevede che lo stipendio di Pavard sarà di 5 milioni di euro netti all’anno, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo a partire dal 2024. Questo perché nel 2023, Pavard non è considerato un residente fiscale in Italia, avendo raggiunto il paese dopo la data limite del 2 luglio. Considerando questi fattori, lo stipendio lordo per la prima stagione sarebbe di circa 7,9 milioni di euro. Sommando questo alla quota di ammortamento, il costo complessivo dell’operazione Pavard per la stagione 2023/24 raggiungerebbe i 13,9 milioni di euro.

Calciomercato Inter news/ Si tratta ad oltranza con il Bayern per Pavard: la situazione (19 agosto 2023)

Nel frattempo, i rumors riguardanti Joaquin Correa continuano a circolare. Il Torino sembra essere interessato all’attaccante nerazzurro e avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto pari a 18 milioni di euro. Tuttavia, ci sono sfide da affrontare, tra cui la volontà di Correa di giocare in competizioni europee e l’ingaggio dell’attaccante che richiederebbe un contributo economico significativo da parte dell’Inter. Non solo il Torino è interessato a Correa; l’Inter sta considerando il ritorno di Alexis Sanchez come suo possibile sostituto. Ma fino ad ora, Correa sembra non aver ancora accettato le offerte ricevute. Oltre al Torino, il Siviglia si è fatto avanti nelle ultime ore. La situazione rimane in evoluzione, mentre l’Inter continua a lavorare su questa trattativa.