CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCORA KONATÉ!

Il calciomercato Inter continua a cercare un attaccante da affiancare al terzetto Taremi-Lautaro-Thuram. Nonostante l’infortunio che sembrava aver raffreddato l’attenzione dei nerazzurri sul giocatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha ripreso interesse per Karim Konaté. Il giovane attaccante ivoriano, classe 2004, è legato al Salisburgo fino al giugno 2028, con il club austriaco che chiede 25 milioni di euro per il suo trasferimento.

Konaté ha già realizzato 28 gol in 49 presenze con la squadra, comprese le due sfide in Champions League contro l’Inter nella scorsa stagione, dove ha giocato sia come subentrato a San Siro che come titolare alla Red Bull Arena. Attualmente, però, il giocatore è fermo a causa di un infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fuori dall’andata del turno preliminare in Champions League, vinto per 2-1 contro il Twente grazie a una doppietta del centrocampista danese Maurits Kjaergaard, classe 2003.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORREA STA DIVENTANDO UN CASO

Il calciomercato Inter si sta anche trovando ad affrontare un vero e proprio caso: Joaquin Correa ha vissuto un momento particolarmente difficile durante l’ultima amichevole contro il Monza, ricevendo fischi al momento della sua sostituzione, un segnale chiaro del crescente malcontento nei suoi confronti. La speranza che potesse attirare l’interesse di altri club è stata spazzata via all’U-Power Stadium, davanti ai dirigenti dell’Al-Ittihad.

La situazione rappresenta un problema significativo per l’Inter, che fatica a muoversi sul mercato a causa degli esuberi, con Correa che è il peso maggiore a bilancio. La cessione di Retegui all’Atalanta e la possibile partenza di Gudmundsson hanno alimentato la speranza di una chance per Correa al Genoa, ma finora nessuna offerta concreta è emersa. Correa ha anche rifiutato un possibile trasferimento in Argentina e potrebbe far trascorrere l’ultimo anno di contratto con l’Inter da separato in casa, beneficiando di un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro.

