Calciomercato Inter News/ Per Lukaku ancora niente fumata bianca (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter preme ancora per un nome, quello di Romelu Lukaku, per il quale ogni giorno arrivano aggiornamenti che non vedono però concretizzare l’interesse del club per il calciatore. Antonio Conte continua a considerare l’attaccante belga la prima scelta per l’attacco e diversi media inglesi, anche nella giornata di martedì, hanno riportato presunte voci dalla Spagna che vedevano l’accordo ormai raggiunto. Un quadro smentito dal giornalista Alfredo Pedullà che, a Sportitalia Mercato, ha affermato come la situazione-Lukaku sia ancora calda ma lontana da una risoluzione ufficiale. Ha spiegato Pedullà: “Abbiamo indagato e non ci risulta la notizia di AS, il giornale spagnolo che avrebbe annunciato il passaggio di Lukaku all’Inter. L’attenzione dell’Inter su Lukaku è altissima, Conte scalpita per avere almeno uno fra lui e Dzeko e i nerazzurri stanno trattando sulle cifre”.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CAMBIO DI ROTTA SU NAINGGOLAN?

Parlando invece del possibile calciomercato in uscita dell’Inter, secondo Gianluca Di Marzio ci potrebbe essere un colpo di scena rispetto alle dichiarazioni di Giuseppe Marotta dello scorso 6 luglio riguardo i due giocatori in esubero. Di Marzio ha spiegato come su Icardi le possibilità di reintegro siano impossibili per il pregresso e le note polemiche che per tutta la stagione hanno tenuto banco tra l’argentino e la società nerazzurra. Diversa invece la situazione relativa a Radja Nainggolan, sul quale il veto sarebbe partito da Antonio Conte, che teme che fuori dal campo il belga possa reiterare comportamenti non da professionista. Nainggolan potrebbe però mettersi alla prova e dimostrare di voler cambiare pagina con l’arrivo del tecnico pugliese in nerazzurro. E da una porta sbarrata, se l’estate porterà consiglio e soprattutto nessuna offerta concreta, per Nainggolan potrebbe iniziare una nuova vita con la maglia dell’Inter.

