Calciomercato Inter News/ Piace Balogun, ma il costo è alto. Correa e Gosens ai saluti (14 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BALOGUN PER CORREA

Sono giorni di riflessioni per il calciomercato Inter: nonostante la finale di Champions League raggiunta, il presidente Zhang sembra ancora convinto di voler giocare al risparmio nell’affrontare la sessione estiva. Questo significa innanzitutto vendere prima di acquistare: in attacco per esempio è sempre più probabile l’addio di Joaquin Correa, nonostante il rapporto con Simone Inzaghi che, non a caso, dopo averlo allenato alla Lazio lo ha voluto anche in nerazzurro. Resta da capire la destinazione del Tucu, che piace a due squadre in Turchia ma personalmente vorrebbe esplorare soluzioni di maggiore livello; per quanto riguarda il sostituto, abbiamo già parlato di Dodi Lukébakio ma un altro nome si sarebbe fatto strada nei pensieri dell’Inter.

Vale a dire, quello di Folarin Balogun: è statunitense e nato nel 2001, di proprietà dell’Arsenal ma girato in prestito al Reims per l’ultima stagione. Piccolo problema: nella Ligue 1 Balogun è letteralmente esploso segnando 21 gol in 37 partite, così adesso sono in tanti ad essersi accorto di lui – che era già comunque indicato come giovane di ottima prospettiva – e dunque il suo cartellino è salito di valore. Si parla di almeno 25 milioni di euro, ma l’Arsenal potrebbe anche decidere di monetizzare al massimo se non addirittura confermare Balogun nella sua rosa, così da proseguire nel progetto giovani ma facendo trovare all’attaccante Usa una squadra già pronta per vincere. Dunque vedremo cosa il calciomercato Inter sceglierà di fare…

GOSENS VERSO LA GERMANIA

Un altro giocatore che il calciomercato Inter sacrificherebbe in estate è Robin Gosens: come detto la situazione dei nerazzurri non è economicamente delle più solide, tanto che il noto giornalista Fabrizio Biasin ha sottolineato che in questo momento non è neppure scontato che si trovino quei 4 milioni di euro per riscattare Francesco Acerbi, certamente uno dei più positivi della stagione. La sensazione è che l’ex centrale di Milan, Sassuolo e Lazio sarà comunque parte integrante dell’Inter anche per il prossimo anno; diverso il caso di Gosens, che era arrivato dall’Atalanta tra squilli di tromba per il suo straordinario rendimento ma in un anno e mezzo all’Inter ha dato poco, si è mostrato anche fisicamente fragile e ha perso il posto a favore di Federico Dimarco.

Quest’ultimo, inserito nella Top 11 della Champions League, oggi è uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo di terzino sinistro: le gerarchie si sono invertite e così Gosens potrebbe e dovrebbe fare le valigie, la sua cessione servirebbe appunto a finanziare almeno qualche colpo di calciomercato evitando che si tratti di un’intera sessione a parametro zero. Su Gosens ci sarebbe l’interesse del Wolfsburg, dunque l’esterno potrebbe tornare in Germania; in alternativa però si registra l’interesse di un club che giocherà la prossima Champions League, non ne conosciamo il nome ma è chiaro che per Gosens potrebbe essere un buon compromesso. Anche qui, nelle settimane che seguiranno si potrebbe fare maggiore chiarezza in merito.











