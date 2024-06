CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pinamonti pista nuova per l’attacco. Arnautovic verso Firenze? (8 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TORNA PINAMONTI?

Il calciomercato estivo dell’Inter ruota attorno alla ricerca di una nuova punta, richiesta da Simone Inzaghi come priorità per il mercato: oltre a Taremi, Lautaro Martinez e Marcos Thuram, profili di livello internazionale, il tecnico fresco campione d’Italia chiede un’alternativa in più, possibilmente un nome italiano: Luciano Spalletti ha recentemente elogiato il club nerazzurro proprio per la sua capacità di puntare su un’ossatura di talenti italiani in grado di fare da serbatoio anche per la Nazionale.

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è uno degli obiettivi principali dell’Inter per rinforzare l’attacco: Pinamonti ha mostrato grande crescita e maturità nelle sue ultime stagioni in Serie A nonostante la retrocessione dei neroverdi, attirando l’attenzione di diversi club. La dirigenza nerazzurra vede in lui un profilo ideale per il gioco di Simone Inzaghi, grazie alla sua capacità di finalizzare e di giocare per la squadra. L’Inter sta lavorando per trovare un accordo con il Sassuolo, che valuta il giocatore intorno ai 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC CON LE VALIGIE?

Un altro nome caldo per il calciomercato dell’Inter è quello di Marko Arnautovic, ma in uscita visto che in virtù del ragionamento fatto, quello dell’attaccante austriaco sembra il nome deputato a fare spazio a Pinamonti o a un nuovo obiettivo sul fronte offensivo, come anche Gudmundsson del Genoa di cui si è parlato nei giorni scorsi. Marko Arnautovic ha confermato il suo desiderio di rimanere all’Inter, ma il club non esclude la possibilità di una sua partenza dall’Inter durante il calciomercato estivo e in quel caso per Pinamonti potrebbero aprirsi le porte del club nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha manifestato un interesse concreto per Marko Arnautovic. Si legge sul sito dell’esperto di mercato di Sky: “Nonostante l’austriaco abbia dichiarato di sentirsi a suo agio a Milano, potrebbe essere aperta la strada per una sua cessione. Quest’anno, l’ex giocatore del Bologna ha segnato 7 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni, dimostrandosi decisivo in alcune fasi di una stagione che ha visto l’Inter conquistare lo Scudetto e la Supercoppa Italiana. La Fiorentina ha cercato di acquisirlo già a gennaio, ma senza successo, e ora il suo nome potrebbe tornare di attualità“.











