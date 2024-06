CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Gudmundsson serve una partenza. Okoye vice-Sommer? (7 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INZAGHI VUOLE GUDMUNDSSON!

Il calciomercato dell’Inter è al lavoro sulle richieste del tecnico Simone Inzaghi: il mister dello Scudetto della seconda stella ha sostenuto un colloquio con la dirigenza per parlare del rinnovo di contratto, passaggio obbligato considerando come la proprietà dal club sia passata al fondo Oaktree. Ci vorrà tempo per la fumata bianca ma Inzaghi resterà legato a lungo ai colori nerazzurri e continuerà a indicare i nomi giusti da seguire per rinforzare la squadra, a partire da quello che si può ormai considerare un suo pallino.

L’Inter ha messo gli occhi su Albert Gudmundsson, talentuoso centrocampista del Genoa: la trattativa va sbloccata con un’offerta di almeno 20 milioni di euro e per arrivare a questo l’Inter dovrà sbloccare almeno una cessione in attacco

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OKOYE IN ARRIVO?

Parallelamente, l’Inter sta considerando dunque la cessione di Marko Arnautovic per far posto a un nuovo colpo di calciomercato sul fronte offensivo. L’attaccante austriaco potrebbe essere venduto e la dirigenza sta valutando le offerte per il giocatore. La partenza di Arnautovic permetterebbe all’Inter di liberare risorse economiche e slot nella rosa per ulteriori acquisti e il neopresidente Beppe Marotta sta valutando la situazione.

Anche Maduka Okoye è nel radar dei campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da Sky, il portiere dell’Udinese è nel mirino dell’Inter, che lo considera come possibile vice di Sommer, insieme ad altri candidati noti come Bento e Josep Martinez. Okoye è approdato a Udine lo scorso estate dal Watford e dal 30 dicembre ha conquistato il ruolo di titolare fisso, relegando Marco Silvestri in panchina. Oggi, Okoye si è unito alla Nazionale della Nigeria per partecipare alle qualificazioni per i prossimi mondiali.











