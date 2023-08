CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si accelera per Pavard, per la difesa c’è anche Mavropanos (18 agosto 2023)

L’Inter è pronta a scaldare ulteriormente il calciomercato con nuove mosse mirate a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’attenzione dei nerazzurri si è focalizzata su Benjamin Pavard, giovane difensore classe 1996 attualmente in forza al Bayern Monaco. L’operazione non si prospetta semplice, ma i dirigenti interisti hanno avviato una trattativa con il club tedesco per portare il talentuoso difensore in Italia, considerando anche la sua ampia esperienza vissuta con la maglia della Nazionale francese.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez ancora nel mirino, ma ad una sola condizione (oggi giovedì 17 agosto 2023)

Le voci di calciomercato riguardanti l’interesse dell’Inter per Pavard hanno iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza. La dirigenza nerazzurra, conscia della necessità di rafforzare il reparto difensivo, ha deciso di agire concretamente. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, l’Inter ha formulato una prima offerta ufficiale al Bayern Monaco per assicurarsi i servigi del giovane difensore francese. L’offerta si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma i tedeschi hanno finora dimostrato una certa intransigenza, chiedendo una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku verso il Tottenham: telenovela chiusa per i nerazzurri? (16 agosto 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NOVITÀ MAVROPANOS PER LA DIFESA

Nel frattempo, il calciomercato dell’Inter sembra essere caratterizzato da un ritorno di fiamma nell’interesse per Konstantinos Mavropanos. Il centrale greco, di proprietà dello Stoccarda, ha già attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri in passato. La società di via della Liberazione sembra essersi nuovamente interessata a questo giovane talento, considerando la sua potenziale utilità per rinforzare la difesa interista dopo diversi nomi che erano già stati passati al vaglio per Simone Inzaghi come rinforzi per la retroguardia.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Arnautovic sbarca a Milano. È caos per Samardzic (15 agosto 2023)

Nella scorsa stagione, Mavropanos ha dimostrato le sue capacità con la maglia del club tedesco, collezionando ben 34 presenze tra Bundesliga e coppa nazionale. Le sue prestazioni convincenti, corredati da tre reti e un assist, lo rendono un nome interessante per l’Inter, che sta cercando soluzioni valide per consolidare la retroguardia. Il mercato dell’Inter si profila quindi ancora ricco di sorprese e incertezze, con i nerazzurri determinati a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA