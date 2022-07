CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar, nuovi contatti col PSG: serve offerta ‘monstre’

Calciomercato Inter legato sempre più al nome di Milan Skriniar: il difensore centrale slovacco ex Sampdoria è al centro di una lunghissima trattativa con il club parigini del Paris Saint Germain. Sono diversi i mesi, ormai, di questa trattativa, dopo un leggero ottimismo nel fare rimanere a Milano il centrale slovacco, sono sorti nuovi prossimi contatti tra le parti che si aggiorneranno sulla trattativa a breve. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello di Sportitalia, nelle prossime ore è previsto un contatto tra l’Inter ed il Psg per capire la volontà, non solo dei due club coinvolti ma anche del giocatore della nazionale slovacca. L’Inter, come ha sempre detto, non è disposta a privarsi del giocatore se non per una proposta irrinunciabile. Il Paris Saint Germain è avvisato.

Situazione di stallo che potrebbe subire una accelerazione o un’ulteriore decelerazione per la pista che porterebbe Milan Skriniar a Parigi con Messi, Mbappè e compagni. Una soluzione, in caso di partenza del giocatore, che sicuramente non farebbe contenti i tifosi nerazzurri che vedono in Skriniar il punto di riferimento difensivo per l’Inter del presente e quello del futuro. In caso di permanenza del giocatore, invece, per Simone Inzaghi sarebbe tutto più facile: trio difensivo formato dallo slovacco, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, quest’ultimo alla ricerca di una forma crescente per migliorare l’ultima stagione non proprio all’altezza della sua fama.

Calciomercato Inter: Milan Skriniar, i numeri

188 Cm di altezza per 82 Kg: questo è Milan Skriniar, possente centrale difensivo dell’Inter di Simone Inzaghi. Giocatore al centro del calciomercato dell’Inter dall’inizio dell’estate, con il Paris Saint Germain alla porta per valutare ogni mossa del giocatore. Partito dello Zilina, in patria, prima piccolo prestito al Vion, poi il ritorno allo Zilina con 11 gol in 65 gare. Visto dalla Sampdoria, passa in maglia blucerchiata due stagioni. La prima, arrivato a gennaio, con solamente 3 gare all’attivo. La seconda, invece, con 35 partite su 38 in campionato diventando baluardo difensivo della compagine genovese. Punto fermo a soltanto 22 anni, non male per un centrale che passa, pertanto, all’Inter.

Con l’Inter è un continuo aumentare e migliorare per lo slovacco. Vizio del gol da non sottovalutare per il centrale dell’Inter: prima stagione 4 gol in campionato ; seconda e terza stagione sempre più punto di riferimento della difesa dell’Inter, però, senza trovare acuti in campionato. Vizio del gol che torna nelle due stagioni successive con 7 gol in due anni con la maglia nerazzurra, confermando la sua strapotenza fisica nei calci piazzati. In totale con l’Inter sono 11 gol in cinque stagioni, nelle quali è sceso in campo 215 volte tra Campionato, Coppa Italia, Europa League, Champions League e Supercoppa Italiana. In bacheca per lui un campionato, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, tutto con la maglia della squadra milanese.











