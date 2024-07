Calciomercato Inter News/ Taremi è ufficiale, Cabal si avvicina. Offerta per Akliouche (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, È UFFICIALE TAREMI

Il calciomercato Inter annuncia il nuovo acquisto nerazzurro. Stiamo parlando di Mehdi Taremi, attaccante iraniano svincolato reduce da un’avventura importante con il Porto. Il centravanti sarà uno dei rinforzi per l’attacco, in attesa di capire come si muoveranno i vari Carboni, Correa e Arnautovic.

Insieme a Zielinski, Taremi si aggiunge alla lista dei colpi a parametro zero che migliorano ulteriormente un Inter che non ha ceduto nessuno. L’iraniano sarà verosimilmente la prima riserva alla coppia Lautaro Martinez-Thuram per la stagione 2024/2025.

Un altro giocatore che potrebbe unirsi ai nerazzurri presto è Cabal. Il difensore del Verona, che potrebbe giocare sia da braccetto che da esterno, è stato sondato dall’Inter che adesso deve accontentare la richiesta di 10 milioni del club scaligero. Sul giocatore c’era forte la Lazio, ma ora ha abbandonato la pista.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE ULTIME NOTIZIE SU CABAL E AKLIOUCHE

A proposito di calciomercato Inter e affare Cabal, la Juventus si era inserita all’ultimo momento con una chiamata in casa Verona. Secondo Alfredo Pedullà si è trattata semplicemente di un’operazione di disturbo, né più né meno. L’Inter dunque può dormire sogni tranquilli.

Dalla Francia arriva una notizia di calciomercato che vedrebbe l’Inter offrire 25 milioni per Maghnes Akliouche, centrocampista classe 2002 del Monaco. La squadra monegasca avrebbe però chiuso ad ogni tipo di trattativa, reputando il giocatore incedibile per via del grande talento.

