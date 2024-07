CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si accelera per Cabal sulla fascia, in difesa torna di moda Bijol (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PISTA CABAL CONCRETA!

Il calciomercato dell’Inter negli ultimi giorni è alla ricerca di un rimedio dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. I dirigenti nerazzurri hanno deciso di sostituire l’esterno canadese con un difensore mancino, capace di giocare come “braccetto” sinistro nella difesa a tre, fungendo da vice Bastoni, e di rialzare il brasiliano Carlos Augusto sulla fascia come vice Dimarco. Le opzioni a parametro zero, rappresentate dallo spagnolo Mario Hermoso (ex Atletico Madrid) e dallo svizzero Ricardo Rodriguez (ex Torino), non soddisfano la proprietà Oaktree.

Calciomercato Inter News/ Il Bayern Monaco alza il muro per Kim. Correa-Lazio, il ritorno? (11 luglio 2024)

Il nome nuovo in chiave Inter porta alla nostra Serie A: secondo gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto è quello di Juan David Cabal Murillo. Arrivato in Italia per 800 mila euro dall’Atletico Nacional nel mercato estivo del 2022, il colombiano classe 2001 è sotto contratto con l’Hellas Verona fino a giugno 2027. Finora ha collezionato 34 presenze con 9 ammonizioni. Anche la Lazio era interessata a lui, ma ha poi virato sul portoghese Nuno Tavares dell’Arsenal, classe 2000 ed ex Benfica, reduce dai prestiti a Marsiglia e Nottingham Forest e l’Inter ha ora l’occasione di chiudere in fretta la trattativa di calciomercato per Cabal.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Hermoso servono 30 milioni, Inzaghi non molla Gudmundsson (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BIJOL SORPASSA KIM?

Il calciomercato dell’Inter, vista la difficoltà di arrivare al coreano Kim del Bayern Monaco, sta inoltre esplorando alternative per rinforzare la difesa. Un nuovo nome emerso è quello di Jaka Bijol, reduce dall’avventura a Euro 2024 con la Nazionale slovena, conclusasi nell’ottavo di finale perduto in maniera rocambolesca contro l’Inghilterra. Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva sul tema: “Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo”.

Calciomercato Inter News/ Gudmundsson si complica, bisogna fare spazio e c'è la Fiorentina (10 luglio 2024)

Bijol è approdato all’Udinese nel 2022 dopo l’esperienza al CSKA Mosca. I nerazzurri seguono da tempo il difensore, considerandolo un possibile sostituto di De Vrij. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Bologna di Vincenzo Italiano è interessato a Bijol, soprattutto se dovesse perdere Riccardo Calafiori, corteggiato dall’Arsenal. La preferenza del giocatore, per questioni di prestigio, potrebbe però essere rivolta verso Milano, dove avrebbe l’opportunità di mettersi alla prova in un club di primissima fascia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA