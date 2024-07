Mehdi Taremi, chi è?/ L’attaccante dell’Inter è arrivato tardi, riservato nella vita privata (9 luglio 2024)

CHI È MEHDI TAREMI, IL NUOVO ACQUISTO DELL’INTER

È diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter da pochi giorni, dunque è tempo di scoprire chi è Mehdi Taremi: parliamo di un attaccante che sta per compiere 32 anni, un veterano che ha conosciuto il grande calcio non troppo giovane. Infatti Taremi, che è una prima punta di stampo classico dotata di buon fisico e capace di tirare molto bene anche con il sinistro, è arrivato in Europa nel 2019 quando aveva quasi 27 anni: ad acquistarlo era stato il Rio Ave, squadra del massimo campionato portoghese, in passato Taremi aveva giocato in patria nel Persepolis e poi una stagione e mezzo con i qatarioti dell’Al Gharafa, dunque alla periferia del pallone. Per dire: i Mondiali 2018 Mehdi Taremi li ha disputati quando era impegnato nel campionato del Qatar.

Una stagione da 21 gol in 37 partite nel Rio Ave ha convinto il Porto, che lo ha messo sotto contratto: qui l’iraniano è letteralmente esploso, in cinque annate ha segnato 91 gol in 182 partite con la media esatta di una rete ogni due apparizioni. Si tratta come detto di un centravanti puro: sulla carta l’Inter lo ha acquistato per renderlo il vice di Lautaro Martinez, anche se all’occasione i due potrebbero giocare insieme. Mehdi Taremi ha buona esperienza in Champions League avendola giocata con il Porto, e in nazionale ha 50 gol in 85 presenze: con l’Iran ha disputato anche il Mondiale 2022 segnando una doppietta nella partita d’esordio contro l’Inghilterra (persa 6-2) poi a dire il vero non ha più timbrato il cartellino ma bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di una nazionale che non fa parte dell’élite.

MOGLIE E VITA PRIVATA DI MEHDI TAREMI

Per quanto riguarda la vita privata di Mehdi Taremi, il nuovo acquisto dell’Inter non è un personaggio che faccia della sua vita pubblica una notizia e, di conseguenza, chi volesse informazioni sulla sua compagna, sulle relazioni o quant’altro rimarrà abbastanza deluso: scandagliando la rete non si trova granché su quello che Mehdi Taremi faccia fuori dal campo. Viene comunque riportato il fatto che fino al 2020 fosse sposato con l’attrice Sahara Goreishi; già da prima però Taremi aveva conosciuto Sogand che è diventata sua moglie nel 2022, ma in rete compare soltanto il nome della sposa del calciatore iraniano senza che sia fatto alcun riferimento extra.

Questo tra le altre cose è pressochè tutto quello che riguarda la vita sentimentale di Mehdi Taremi: anche visitando i profili social del nuovo attaccante dell’Inter non compaiono mai foto della compagna di vita, questo sicuramente va a merito di Taremi che riesce a separare la sfera privata da quella pubblica, l’Inter ha dunque acquistato un calciatore che, almeno stando alle apparenze e a quel che filtra, è pienamente concentrato sulla vita professionale o comunque non lascia trapelare informazioni che per stampa e tifosi sono evidentemente considerate superflue.











