CALCIOMERCATO INTER NEWS, SOSTITUTO PER ARNAUTOVIC?

Per il calciomercato dell’Inter l’infortunio di Mehdi Taremi ha riacceso la caccia a un attaccante. La questione centrale resta invariata: è necessario trovare un sostituto per Arnautovic? Probabilmente sì, ma l’austriaco non è una pedina da spostare a piacimento. Senza una sua cessione, l’Inter non potrà investire in un nuovo bomber. Nel frattempo, la Fiorentina sembra aver ridestato l’interesse per Albert Gudmundsson, soprattutto se Nico Gonzalez dovesse partire, con Atalanta e Juventus pronte a offrire oltre 30 milioni di euro per l’argentino.

I nerazzurri hanno sempre mostrato interesse per Gudmundsson, ma al momento possono solo osservare la situazione da spettatori. Tutto dipende dalla decisione del giocatore islandese, che potrebbe scegliere di prendersi ancora qualche settimana prima di decidere. In caso di lunga indisponibilità di Taremi, l’Inter vorrebbe affrontare subito la questione dell’addio di Arnautovic, il che permetterebbe all’Inter di cercare un altro tipo di attaccante, mantenendo comunque un occhio su Genova per il futuro di Gudmundsson.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IDEA SCAMBIO PER NATHAN ZEZÉ

L’Inter sta considerando varie opzioni di calciomercato per rafforzare la difesa nel mercato di calciomercato. Tra i nomi papabili c’è anche quello di Nathan Zézé, difensore del Nantes. Inoltre, si ipotizza un possibile scambio che coinvolgerebbe uno tra i portieri Stankovic e Radu, dato che il Nantes è alla ricerca di un nuovo portiere. Sulla scrivania del presidente nerazzurro Beppe Marotta e del suo staff, questa possibilità è in fase di valutazione.

La carriera del difensore centrale francese è finora legata interamente ai colori gialloverdi del Nantes. Ha percorso tutte le tappe del settore giovanile del club, distinguendosi come uno dei talenti più promettenti emersi di recente dal vivaio dei Canaris. Il suo esordio in prima squadra è avvenuto nella stagione 2022/23, inizialmente in Coppa di Francia contro l’AF Virois e successivamente in Ligue 1 contro il Montpellier.

