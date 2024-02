CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Taremi, tutto fatto per giugno. Salta Sensi al Leicester? (1 febbraio 2024)

L’Inter, pur impegnata nella corsa al titolo in questa stagione, sta già pianificando le strategie per il futuro, concentrando le attenzioni sul calciomercato estivo. Il club nerazzurro è prossimo a chiudere due colpi a parametro zero, portando a Milano Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, secondo quanto riportato da Tuttosport. Per quanto riguarda Taremi, l’iraniano è vicino a diventare un nuovo membro dell’Inter, e le uniche formalità che restano da completare sono legate alla Coppa d’Asia.

Il club ha già informato il Porto della trattativa in corso, un chiaro segno di un accordo praticamente concluso. Nel caso di Zielinski, il centrocampista polacco è ancora in fase di discussione, ma le indicazioni di calciomercato provenienti dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lasciano intendere che un trasferimento a Milano è plausibile. Con il rinnovo di Lautaro Martinez e l’imminente arrivo di Taremi, l’attacco dell’Inter sarà completo, a meno che non si riceva un’offerta convincente per Marko Arnautovic. L’operazione Zielinski, d’altro canto, mira a sostituire Klaassen nel centrocampo, offrendo un’alternativa reale a Mkhitaryan.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI LAVORA PER SENSI IN INGHILTERRA

Nel frattempo, la trattativa di calciomercato tra Inter e Leicester per la cessione di Stefano Sensi si sta sbloccando. Le due squadre stanno lavorando per raggiungere un accordo che tenga conto delle restrizioni del fair play finanziario inglese e delle esigenze economiche dell’Inter. La valutazione complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5/3 milioni di euro, con i dettagli delle modalità di pagamento ancora in fase di definizione.

Il Leicester sta tentando di convincere l’Inter con una proposta che include un pagamento immediato minimo per la cessione a titolo definitivo e ulteriori 2,5 milioni di euro in caso di promozione dalla Championship alla Premier League. In questo modo, l’Inter sta bilanciando la squadra tra giovani promettenti e giocatori esperti, preparandosi per le sfide future sia in campionato che nelle competizioni europee. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative nei prossimi mesi e quali nuovi talenti si uniranno alle fila dell’Inter nella prossima stagione.

