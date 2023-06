Calciomercato Inter news/ Thuram in arrivo: trovato l’accordo! (Oggi 24 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER: ARRIVA MARCUS THURAM, BEFFATI I CUGINI

Il calciomercato Inter fa registrare un colpo importante, perché i nerazzurri hanno trovato l’accordo con Marcus Thuram, l’attaccante francese figlio d’arte che arriverà dal Borussia Moenchengladbach, con cui era in scadenza di contratto. La soddisfazione in casa Inter è doppia, perché nelle scorse settimane Marcus Thuram era stato vicinissimo ai cugini del Milan, beffati però dai nerazzurri sul filo di lana. L’attaccante francese ha scelto l’Inter, il primo derby di questo calciomercato va al club di Steven Zhang con un blitz degno di un film d’azione al quale staremo a vedere se e come replicheranno i rossoneri, dal momento che ci sono molti altri fronti caldi, da Frattesi forse addirittura a Lukaku.

Marcus Thuram sarà un giocatore dell’Inter ufficialmente all’inizio della prossima settimana, quando il figlio d’arte sbarcherà a Milano per le visite mediche e la successiva firma sul contratto fino al 2028. Thuram era il primo obiettivo per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli, il primo giocatore cercato nelle ore immediatamente successive all’addio di Paolo Maldini al Milan, ma alla fine è stata l’Inter ad avere la meglio per il francese, reduce da una stagione con 13 gol in Bundesliga più 3 in Coppa di Germania su 32 presenze. Il colpo dell’Inter è maturato in 48 ore, con l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio che hanno firmato un vero e proprio “sorpasso” sui cugini. Giovedì riallacciati i contatti con l’entourage di Thuram grazie a un quinquennale da 6 milioni di euro netti all’anno. All’Inter tuttavia il francese costerà meno grazie al Decreto Crescita, per cui Marcus Thuram peserà nelle casse nerazzurre per circa 8 milioni di euro lordi.

CALCIOMERCATO INTER: MARCUS THURAM, IL PRECEDENTE E IL MODULO

Una cifra che può valere la pena spendere, considerando pure che il cartellino di Marcus Thuram è gratis, essendo a scadenza di contratto con il suo vecchio club, dettaglio da non sottovalutare considerata l’attenzione per i conti del calciomercato Inter. Ieri è arrivata la risposta positiva di Thuram, ormai anche i dettagli di un contratto molto articolato, con diversi bonus e commissioni da pagare, sono stati definiti. Potremmo parlare di corsi e ricorsi storici: infatti Marcus Thuram all’Inter doveva arrivare due anni fa. L’affare con il Borussia Moenchengladbach era stato praticamente definito nel 2021, poi la rottura del ginocchio dell’attaccante costrinse l’Inter a dirottare le attenzioni su Joaquin Correa.

Marcus Thuram ha scelto l’Inter perché convinto ovviamente dall’aspetto economico (il Milan offriva tra i 5 e i 5,5 milioni a stagione) ma anche da quello tattico, perché considera il 3-5-2 tanto caro a mister Simone Inzaghi un modulo tagliato alla perfezione per le sue caratteristiche. L’Inter aveva l’esigenza di piazzare un colpo in un reparto in cui l’unica certezza era Lautaro Martinez, il rebus attacco resta vivo ma intanto è arrivato un tassello importante e ora si può lavorare su tutto il resto, anche se c’è il rischio che si infiammi davvero il derby per Romelu Lukaku, che sarebbe una risposta clamorosa da parte del Milan.











