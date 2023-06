CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si lavora per blindare Maignan. In attacco avanza Thuram (13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHELSEA IN PRESSING SU MAIGNAN!

Il calciomercato del Milan si concentra nelle ultime ore su un’importante conferma e un possibile arrivo. Spicca infatti l’intenzione di blindare il portiere francese Mike Maignan, che sembra vicino al rinnovo contrattuale nonostante l’offerta allettante del Chelsea. Arrivato come sostituto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere francese si è subito conquistato la fiducia dei tifosi con le sue prestazioni di alto livello e il suo carisma. Nonostante sia stato oggetto di interesse da parte del Chelsea, che ha presentato un’offerta importante per portarlo in Premier League, il Milan sembra determinato a non privarsi del talento di Maignan.

Le trattative di calciomercato per il rinnovo del contratto col Milan sono in corso e sembra che le parti siano vicine a trovare un accordo che vedrà il portiere francese legarsi ancor più a lungo al club rossonero, sulla base di un nuovo accordo di cinque anni (scadenza 30 giugno 2028) da 5 milioni di euro netti a stagione. La volontà del Milan di blindare Maignan dimostra quanto la società tenga a valorizzare i suoi giocatori chiave e a consolidare la sua difesa avendo un portiere di livello internazionale tra i propri ranghi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER THURAM C’È CONCORRENZA

Passando all’attacco, il Milan sta valutando la possibilità di aggiungere un nuovo elemento al reparto offensivo. Il nome che ha catturato l’attenzione è quello di Marcos Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore, figlio dell’ex campione del mondo Lilian Thuram, è noto per la sua potenza fisica che si abbina a una tecnica che l’ha reso un attaccante prolifico e duttile, tanto da essere protagonista anche con la maglia della Francia nell’ultimo Mondiale in Qatar, chiuso al secondo posto dai transalpini.

La situazione contrattuale di Thuram potrebbe favorire il Milan, poiché il calciatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero. Tuttavia, la strada verso l’acquisizione di Thuram non è facile, poiché il Paris Saint Germain sta seguendo da vicino il giocatore e potrebbe mettere in campo un’offerta concorrenziale e soprattutto un ingaggio più oneroso rispetto a quello proposto di rossoneri, che dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni di euro annui. Il Milan dovrà dunque affrontare la competizione con il club parigino se vorrà assicurarsi le prestazioni di Thuram.











