Inter, domani la firma del difensore Palacios con i nerazzurri?

Dopo la paura delle scorse ore, l’Inter ha messo nero su bianco il trasferimento di Palacios che è ora pronto a sposare la causa nerazzurra in maniera ufficiale. Domani dovrebbe essere la giornata giusta per la firma sul contratto del rinforzo tanto richiesto da Simone Inzaghi, che ora avrà dunque un ricambio di Alessandro Bastoni come braccetto di difesa e maggior possibilità di ruotare i calciatori in vista anche dell’imminente partenza della Champions League, nelle scorse ore Sport Mediaset aveva fatto scattare l’allarme riguardo a un mancato accordo trai club proprietari del cartellino di Palacios.

Il sito di Mediaset ha aggiornato così sul colpo rimasto in canna all’Inter per qualche ora, prima del lieto fine ormai praticamente raggiunto: “L’acquisto del difensore classe 2003 non è ancora divenuto ufficiale a causa di alcune questioni burocratiche tra l’Independiente Rivadavia, squadra in cui il calciatore è in prestito (e che ha il diritto di riscattare il 50% del cartellino), e il Talleres, club proprietario del cartellino, situazione estranea alla trattativa con i nerazzurri e che dovrebbe comunque risolversi a breve tanto che filtra fiducia dagli ambienti interisti”. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per visite mediche e firma sul contratto di Palacios.

Palacios Inter, restano da limare alcuni dettagli per la chiusura dell’affare

L’ultimo tassello del calciomercato è pronto per essere piazzato, il difensore argentino Palacios sarà un nuovo giocatore nerazzurro e restano solo da limare alcuni dettagli tra il club di Viale Liberazione, con Sky Sport che ha aggiornato con le ultime sulle trattativa proseguita a oltranza: “C’è ottimismo per la chiusura definitiva, anche grazie al lavoro degli intermediari che hanno curato l’operazione e in costante contatto con i dirigenti del Rivadavia, nelle ultime ore, in conferenza, ha parlato anche il presidente dello stesso Rivadavia: “Oggi si definisce l’affare Tomas Palacios e si capirà se andrà all’Inter o tornerà all’Independiente”.

Il colpo Palacios salvo colpi di scena dell’ultimo minuto dovrebbe chiudere questa sessione di calciomercato dell’Inter.