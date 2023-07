Calciomercato Inter News/ Ufficiali i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu (mercoledì 5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BASTONI E CALHA ANCORA NERAZZURRI

Il calciomercato Inter, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Davide Frattesi impegnato nelle visite mediche di rito, mette a segno due tasselli importanti. Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, infatti, proseguiranno la loro avventura a Milano sponda nerazzurra. La notizia era nell’aria già da giorni e la firma nero su bianco e l’ufficialità sono arrivate come previsto: contratto prolungato fino al 2028 per il difensore, fino al 2027 per il centrocampista turco. Per il 24enne, acquistato nel 2017 dall’Atalanta e lasciato in prestito al Parma fino al 2019, saranno altri cinque anni in nerazzurro, con l’accordo che era già stato trovato da giorni tra le parti, mentre per il turco un quadriennale che lo blinda in nerazzurro.

Sui canali social nerazzurri è arrivato anche il saluto del difensore: “Ciao tifosi, sono pronto a continuare questa avventura insieme. Forza Inter!”. E su Instagram ha ribadito: “C’è solo l’Inter”. Anche Calhanoglu, sui canali social dell’Inter, ha salutato i tifosi annunciando il rinnovo: “Ho una bella notizia per voi: saremo ancora insieme a difendere i colori nerazzurri. Forza Inter”.

NON SOLO FRATTESI, SI LAVORA PER PEREYRA

Il calciomercato dell’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi al colpo Davide Frattesi. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono alle prese con una sessione che, gioco forza, dovrà portare altri numerosi innesti che sostituiscano i tanti giocatori che al 30 giugno si sono ritrovati liberi e sul mercato. Per questo motivo, se numericamente Frattesi prende il posto di Marcelo Brozovic, l’Inter sta cercando anche il sostituto almeno a livello numerico, di Roberto Gagliardini, ormai prossimo al trasferimento a Monza.

Il nome è stato individuato nel centrocampista Roberto Pereyra, oggi svincolato dopo la fine del contratto che lo legava all’Udinese e ancora in cerca di una nuova sistemazione nonostante diverse richieste, arrivate in questi giorni anche dall’estero.

