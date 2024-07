CALCIOMERCATO INTER: SMENTITA L’IPOTES KIWIOR

Si va verso la fumata bianca per la cessione di Carboni al Marsiglia, ma il calciomercato Inter non cambierà dopo questa operazione secondo Sportmediaset, alla luce della formula che è stata accordata con il club francese. Infatti, il trasferimento sarà in prestito poco oneroso. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra lavora a un esterno sinistro: non si tratta di Kiwior dell’Arsenal, ma Zézé del Nantes.

Invece, in attacco la situazione è ferma per quanto riguarda il calciomercato Inter, perché dovrebbe partire anche Arnautovic, oltre a Correa, per poter sbloccare qualcosa in entrata. Finora per il centravanti austriaco non è arrivata alcuna offerta. A tal proposito, Tuttosport non esclude che l’Inter discuta con Arnautovic delle sue prospettive, visto che l’arrivo di Mehdi Taremi gli chiuderà ulteriormente le porte. Ciò potrebbe spingerlo a rivalutare la sua posizione. Nel frattempo, per completare l’attacco si pensa sempre a Gudmundsson: resta lui il preferito di Simone Inzaghi secondo il quotidiano sportivo.

CALCIOMERCATO INTER: MURO ALLA JUVENTUS PER FRATTESI

Restando in tema calciomercato Inter in uscita, si registra un assalto al centrocampo nerazzurro, che ha appena accolto Zielinski. La Gazzetta dello Sport rivela che Barella era finito nel mirino del Manchester City un anno fa, mentre ora il Bayern Monaco si è fatto avanti per Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda invece Frattesi, finito nel mirino della Juventus, pare che anche altri club siano interessati, ma l’Inter non intende privarsene e venderlo. Chi è in uscita è Martin Satriano, per il quale l’Inter, secondo Footmercato, avrebbe raggiunto un accordo con il Brest per il trasferimento a titolo definitivo, ma ora va convinto il calciatore a restare in Bretagna.

A tal proposito, i negoziati con l’uruguaiano non sono vicini a una fumata bianca, anche perché l’idea di tornare in Ligue 1 non sembra entusiasmare Satriano. Ufficiale, invece, l’approdo di Matjaz all’NK Celje dopo che si è svincolato alla scadenza del suo contratto con il club nerazzurro. Invece, Vanheusden è stato ceduto al KV Mechelen in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.