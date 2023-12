CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zielinski e Lucas Vaszquez obiettivi reali (29 dicembre 2023)

L’Inter, attuale capolista, oltre a tenere viva la pista di calciomercato che porta a Armano Broja, ha mosso i primi passi per assicurarsi Piotr Zielinski, e ora è in attesa della decisione finale del centrocampista polacco del Napoli, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Beppe Marotta. Tuttosport riporta che è stata formulata un’offerta di un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione per Zielinski, cifra che potrebbe risultare difficile per il Napoli accettare, considerando il ruolo chiave che il giocatore ha ricoperto negli ultimi anni.

La palla è ora nelle mani di Zielinski, che dovrà decidere se accettare l’offerta di calciomercato dell’Inter o considerare alternative che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. È importante notare che il calciatore potrà già firmare con un altro club a partire da gennaio. La risposta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà cruciale: deciderà di migliorare l’offerta o di aprire alla possibilità di una cessione immediata per evitare di perderlo a parametro zero, considerando anche la recente cessione di Elmas, che ha reso la situazione più delicata per il tecnico Mazzarri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LUCAS VASQUEZ NEL MIRINO

Inoltre, l’Inter ha preso la decisione di sostituire Juan Cuadrado con Tajon Buchanan, anticipando l’investimento previsto per l’estate già nel calciomercato di gennaio. Buchanan è visto non solo come il sostituto di Cuadrado come vice Dumfries, ma potrebbe anche diventare il suo erede, data la complicata trattativa per il rinnovo contrattuale dell’olandese. Tuttavia, se la situazione con Dumfries non dovesse risolversi, l’Inter potrebbe trovarsi costretta a cederlo in estate per evitare di perderlo a parametro zero, considerando la scadenza del contratto nel 2025.

In questo caso, la dirigenza potrebbe puntare su un altro esterno destro, e secondo Calciomercato.it, il nome di Lucas Vasquez del Real Madrid è entrato nel mirino di Marotta. Sebbene la Juventus sia stata interessata a lungo al giocatore, l’Inter apprezza l’esperienza e la versatilità di Vasquez. Il giocatore spagnolo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e potrebbe arrivare a parametro zero, sebbene l’ingaggio di 4 milioni netti all’anno rappresenti un ostacolo da superare. Nonostante ciò, resta una pista da tenere in considerazione se si troverà l’incastro giusto.











