CALCIOMERCATO INTER/ Non solo Dzeko, anche Vlahovic per il post Lukaku

CALCIOMERCATO INTER, DZEKO E PURE VLAHOVIC

In questi giorni frenetici di calciomercato estivo l’Inter sta per cedere Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro ed ha bisogno di sostituirlo in maniera adeguata per affrontare al meglio la stagione alle porte. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero in questo senso vicini all’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma e si starebbe aspettando ormai soltanto l’ok dei giallorossi per completare l’operazione. I dirigenti del club milanese vorrebbero aggiudicarsi il bosniaco, che percepirà sei milioni di euro per i prossimi due anni in Lombardia, entro mercoledì così da consegnare a mister Inzaghi un attaccante su cui puntare considerando anche il fatto che Lautaro Martinez sarà squalificato per il primo impegno ufficiale. Stando alla Rosea però l’Inter starebbe premendo con la Fiorentina per avere pure Dusan Vlahovic, attaccante rivelazione dell’ultimo anno. L’offerta sarebbe arrivata a toccare i 50 milioni di euro ma i Viola avrebbero per ora rifiutato contando anche sull’interesse mostrato da squadre della Premier League come il Tottenham.

LAUTARO MARTINEZ AL TOTTENHAM?/ Calciomercato news, l'agente: "Resta all'Inter"

CALCIOMERCATO INTER, LAUTARO RESTA E PIACE ZAPATA

L’addio di Lukaku in direzione Chelsea ha fondamentalmente stravolto i piani di calciomercato dell’Inter per questo mese di agosto. Chi però non sembra destinato a partire è Lautaro Martinez che, dopo la notizia proveniente dall’Inghilterra di un’offerta da 71 milioni di euro per il suo cartellino da parte del Tottenham, sia la società nerazzurra che il suo procuratore Alejandro Camano, a Tyc Sports, hanno confermato che il calciatore resterà a Milano: “Lautaro è felice all’Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare.” L’Inter non sembra infatti intenzionata ad effettuare altri movimenti in uscita dopo la cessione del belga e punta anzi a rimpiazzarlo con diversi elementi, tra i quali è presente anche il nome di Duvan Zapata di proprietà dell’Atalanta. Il trentenne colombiano piace molto ai nerazzurri e per caratteristiche ricorda proprio Lukaku anche se non ha finora espresso la stessa qualità. In ogni caso i bergamaschi non svenderanno i loro giocatori e per aggiudicarselo l’Inter dovrà trattare con diversi contatti nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Lukaku al Chelsea lunedì, tre nomi per sostituirloCALCIOMERCATO INTER/ Lukaku al Chelsea, c'è l'accordo: 115 mln ai nerazzurri

© RIPRODUZIONE RISERVATA