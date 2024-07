CALCIOMERCATO INTER NEWS, OAKTREE NON VUOLE SPENDERE 20 MILIONI PER RENAN

Il calciomercato Inter prosegue e lo fa sempre alla ricerca di un nuovo difensore che possa completare la retroguardia di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione che lo vedrà debuttare con Tajon Buchanan ancora infortunato e con tempi di recupero incerti. L’idea dei nerazzurri è quella di acquistare un difensore per permettere a Matteo Darmian uno spostamento sulla fascia destra insieme a Denzel Dumfries e con Bisseck a sostituire Pavard nel terzetto difensivo.

I nerazzurri hanno diversi nomi nella loro lista per la difesa ma hanno un vincolo di età e futuribilità stabilita dalla società che vuole solo acquisti che possono diventare un’importante plusvalenza. Da questo aspetto nasce il forte interesse per Renan dello Zenit che è un brasiliano classe 2003 mancino che risponde alle caratteristiche richieste dalla società nerazzurra che, però, non vorrebbe spendere i 20 milioni chiesti dal club russo per via della poca esperienza del calciatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AI NERAZZURRI PIACE IL 2005 GASIOROWSKI DEL VALENCIA

Vedendo le difficoltà per Renan dello Zenit, il calciomercato Inter ha messo gli occhi su un altro difensore spagnolo molto interessante di proprietà del Valencia e di soli 19 anni. Il nome, secondo Tuttosport, è quello di Yarek Gasiorowski che sarebbe già stato proposto all’Inter durante la trattativa per Josep Martinez che condivide il procuratore con il connazionale. Oaktree avrebbe già dato l’ok per il classe 2005 che andrà in scadenza nel 2025 ma ha una clausola intorno ai 15 milioni di euro che potrebbe essere pagata dai nerazzurri per consegnare il difensore a Simone Inzaghi.

Quello di Gasiorowski rimane un nome molto rischioso per via della giovane età del calciatore e la poca esperienza nonostante abbia già giocato 14 partite nel massimo campionato spagnolo con il Valencia.