CALCIOMERCATO INTER NEWS: OPERAZIONE PUNTA!

Il calciomercato dell’Inter ha da tempo individuato Gudmundsson come obiettivo principale per rinforzare l’attacco, senza considerare altre opzioni significative. Circa due mesi fa, i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta per Martial e recentemente hanno declinato anche l’opportunità di ingaggiare Depay, svincolato dall’Atlético Madrid. Gudmundsson rimane quindi al centro dell’attenzione. Tuttavia, la sua situazione è complicata da questioni extracalcistiche, poiché in autunno dovrà affrontare un processo per accuse di molestie sessuali.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta valutando la possibilità di acquisire Gudmundsson con un prestito con diritto di riscatto, piuttosto che con un trasferimento definitivo, proprio a causa delle incognite legate al processo. È probabile che la situazione non si sblocchi a breve, con decisioni che potrebbero arrivare nella seconda metà di agosto. Curiosamente, il 17 agosto si terrà proprio la partita Genoa-Inter, che potrebbe rappresentare un incontro tra il giocatore islandese e la squadra che lo sta corteggiando.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SARÀ PERKOVIC IL CENTRALE MANCINO?

Il calciomercato dell’Inter è alla ricerca di un difensore centrale mancino per coprire l’assenza prolungata di Buchanan, che vedrà Carlos Augusto prendere il posto di Dimarco come alternativa sulla fascia sinistra. Tra le opzioni considerate dal direttore sportivo Piero Ausilio c’è Mauro Perkovic, difensore classe 2003 della Dinamo Zagabria, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Perkovic, cresciuto calcisticamente nel Pula e poi nell’NK Istra, ha esordito nella massima serie croata nel gennaio 2021, accumulando 50 presenze e 3 gol.

Si è trasferito alla Dinamo Zagabria nel febbraio 2023, dove ha collezionato 41 presenze tra campionato e competizioni europee, segnando 2 gol in 7 partite di Uefa Conference League. A livello internazionale, è stato una presenza costante nelle nazionali Under 19 e Under 21 della Croazia, partecipando anche a un Europeo di categoria. Perkovic è un difensore centrale capace di giocare anche come terzino sinistro, adattandosi bene alla difesa a tre di Simone Inzaghi. È caratterizzato da aggressività e capacità di anticipare gli avversari, avendo sempre giocato con una linea difensiva alta.