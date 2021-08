CALCIOMERCATO INTER/ Onana torna di moda dopo gli errori di Handanovic

CALCIOMERCATO INTER, ONANA PER IL POST HANDANOVIC

L’Inter si è mossa parecchio in questa finestra di calciomercato ma i dirigenti del club lombardo starebbero pensando già ad alcune mosse per la prossima sessione estiva. E’ infatti risaputo che il capitano nerazzurro Samir Handanovic abbia già 37 anni ed è in scadenza di contratto fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. A causa degli errori commessi durante la partita con l’Hellas Verona, che hanno portato al gol iniziale del momentaneo vantaggio gialloblu con Ilic, in casa Inter si sta ragionando sul fatto di accelerare per aggiudicarsi un nuovo portiere di livello per il prossimo futuro ed uno dei nomi più gettonati in questo senso resta quello di André Onana, di proprietà dell’Ajax. Estremo difensore camerunense classe 1996, Onana ha anch’egli il contratto in scadenza nel giugno del 2022 con i biancorossi ed ha una valutazione di 30 milioni di euro stano al portale Transfermarkt. Probabilmente Ausilio e Marotta lavoreranno per aggiudicarselo a parametro zero durante la stagione.

CALCIOMERCATO INTER, SEMPLICI PARLA DI NANDEZ

Il calciomercato sembrava poter portare Nahitan Nandez all’Inter in uno scambio con Radja Nainggolan. Dopo essersi svincolato, il centrocampista belga ha però firmato con l’Antwerp lasciando il Cagliari a mani vuote dovendo pure far i conti con il malumore dell’uruguaiano che spera ancora di trasferirsi in nerazzurro. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del secondo impegno stagionale in campionato, il tecnico dei sardi Leonardo Semplici al riguardo ha spiegato: “Nahitan è determinante, mi auguro possa rimanere perché è un giocatore importante: con lo Spezia ha fatto una partita intensa, quasi impensabile per i pochi allenamenti e l’assenza di amichevoli. Spero possa continuare qua a Cagliari.” Difficile che l’operazione possa andare in porto ma i rossoblu ci provano tentando di intavolare uno scambio con il giovane attaccante Martin Satriano, in ogni caso molto apprezzato da mister Inzaghi.

