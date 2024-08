CALCIOMERCATO INTER NEWS, RILANCIO PER NATHAN ZEZE MA IL NANTES NON VUOLE CEDERLO

Il calciomercato Inter prosegue alla ricerca di un nuovo difensore che possa superare l’assenza di Tajon Buchanan infortunato durante la Copa America 2024 con il suo Canada. Il preferito continua ad essere Nathan Zeze che è di proprietà del Nantes ed al centro del progetto squadra del club francese alla ricerca di stabilità in Ligue 1.

Il calciomercato Inter fa sul serio per il francese classe 2005 e ha recapitato un’altra offerta al Nantes trovando però il rifiuto del club francese che lo vede come un titolare per la prossima stagione. Marotta aveva presentato circa 15 milioni di euro per Nathan Zeze e, se vorrà provare a strapparlo al Nantes, dovrà alzare ulteriormente l’offerta andando a spendere una cifra che potrebbe anche andare oltre i 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SI FA MALE ANCHE DE VRIJ: ALLARME INFORTUNI PER INZAGHI!

Deve rimanere vigile il calciomercato Inter che potrebbe trovarsi a dover intervenire ancora per completare la rosa visti i tanti infortuni che si stanno verificando in questa preparazione pre stagionale. Nella lunga lista degli infortunati in casa Inter si è aggiunto anche Stefan De Vrij che si è dovuto fermare durante l’amichevole persa 0 a 2 contro l’Al Ittihad.

L’olandese si sottoporrà a tutti i controlli del caso ma ha una carriera che lo precede e la piena affidabilità fisica non è mai stata uno dei suoi punti di forza e potrebbe anche peggiorare con l’avanzare dell’età. Il problema dell’età affligge anche Francesco Acerbi e Mehdi Taremi con l’italiano che è stato costretto a saltare Euro2024 per la pubalgia e l’iraniano che si è fermato e rischia di saltare la prima giornata contro il Genoa. Ai box c’è anche Piotr Zielinski che non è nuovo ad infortuni e si è fermato durante la preparazione preoccupando ulteriormente un Simone Inzaghi chiamato a riconfermarsi dopo lo Scudetto dello scorso anno.

