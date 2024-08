CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA VANANT

Il calciomercato Inter è attivamente alla ricerca di un attaccante e sta seguendo con particolare interesse la crescita di Vladyslav Vanat, giovane centravanti ucraino classe 2002 della Dinamo Kiev. Vanat, noto per la sua forza fisica e il suo potente tiro, ha concluso la scorsa stagione come capocannoniere del campionato ucraino, mettendo a segno 14 gol in 27 partite. Questa prestazione gli è valsa una convocazione da parte del ct Rebrov per l’Europeo.

Calciomercato Inter/ Konaté si è infortunato: nerazzurri su Vanat per l'attacco (8 agosto 2024)

L’inizio della stagione 2024-25 ha visto Vanat continuare su ottimi livelli, segnando nel 3-0 della Dinamo contro il Partizan Belgrado nei preliminari di Champions League. Tuttavia, non è riuscito a ripetersi nell’1-1 contro i Rangers nel turno successivo. L’Inter lo segue da circa un anno e i suoi scout lo hanno osservato più volte, inclusa durante la scorsa edizione della Conference League. Con un contratto valido fino al 2027, Vanat ha diversi estimatori in Europa e il suo trasferimento potrebbe avvenire per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chiesa subito è ancora possibile! Scambio Dumfries-Wan Bissaka? (8 agosto 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: THIAGO ROMANO PROSPETTO PER IL FUTURO

Il calciomercato dell’Inter fa registrare intanto un importante colpo per il futuro. Arriva il giovane Thiago Romano, ultimo giovane talento su cui l’Inter ha deciso di investire. La dirigenza nerazzurra ha intrapreso un mercato parallelo, puntando su promesse ancora da scoprire come Topalovic e Alex Perez. Thiago Romano, argentino classe 2006, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Panathinaikos. È un esterno sinistro con notevoli qualità tecniche, in grado di giocare sia largo che come mezzala, facendone un versatile jolly per la trequarti.

Calciomercato Inter News/ Konaté, ritorna di moda l'attaccante del Salisburgo (7 agosto 2024)

Nella scorsa stagione con l’Under 19 dell’Albiceleste ha realizzato 9 gol e 5 assist in 1591 minuti, senza però mai esordire in prima squadra. Tuttavia, ha già attirato l’attenzione a livello internazionale, essendo parte dell’Under 20 argentina, con cui ha collezionato 5 presenze. Fabrizio Romano dal suo profilo su X ha sottolineato come Thiago sarà a disposizione di Simone Inzaghi: “Il via libera è atteso lunedì per procedere poi con le visite mediche e la firma sul contratto, che sarà fino al giugno 2029. Il giocatore poi entrerà a far parte della prima squadra dell’Inter”