CALCIOMERCATO MILAN/ Isco resta in corsa per il ruolo di trequartista

I dirigenti del Milan sono alla ricerca di un nuovo trequartista in questa finestra di calciomercato così da sopperire al vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, che ha firmato con i cugini dell’Inter dopo esser rimasto svincolato lo scorso 30 giugno. Nella lista dei profili seguiti con grande interesse dai dirigenti rossoneri figura sempre il nome di Isco, spagnolo di proprietà del Real Madrid con cui il contratto scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di AS, Massara e Maldini potrebbero accelerare l’operazione il prossimo 8 agosto in occasione dell’amichevole in programma proprio contro i Blancos puntando anche sul recente acquisto di Brahim Diaz e sui buoni rapporti che continuano ad esserci con il tecnico Carlo Ancelotti. In ogni caso per aggiudicarsi Isco i rossoneri dovranno pensare di sborsare circa 18 milioni di euro e bisognerà vedere se il Real sarà disposto ad accettare la formula desiderata dal Milan.

Il Milan sta ragionando su diversi aspetti in questa sessione del calciomercato estivo. Nell’elenco delle situazioni da sistemare c’è senz’altro il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, attualmente in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, con i rossoneri che non intendono rivivere le esperienze passate recentemente con Calhanoglu e Donnarumma, accasatisi a parametro zero rispettivamente all’Inter ed al Paris Saint-Germain. Intanto il Milan nel pomeriggio di ieri ha disputato un’altra amichevole contro il Modena ed a margine di questa il capitano Romagnoli ha parlato a Milan Tv dicendosi molto concentrato nel fare bene con i rossoneri: “Ora l’obiettivo è lavorare e iniziare forte, siamo stati bravi ma la strada è lunga e bisogna lavorare. Dobbiamo sempre migliorarci, l’anno scorso abbiamo fatto una grandissima stagione però quest’anno dobbiamo fare ancora meglio. Io lavoro, lavoro e mi sento bene quindi lavoro con la testa giusta. Lavoriamo tutti insieme.”

