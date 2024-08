CALCIOMERCATO INTER NEWS, IPOTESI SCAMBIO FRATTESI-CHIESA

Il calciomercato Inter continua e lo fa attraverso numerose suggestioni che infiammano gli animi dei tifosi nerazzurri in attesa dell’inizio della prossima stagione che li vedrà difendere lo Scudetto appena conquistato. Nelle ultime ore sono sempre più forti ed insistenti le voci intorno al futuro di Federico Chiesa che è in uscita della Juventus e potrebbe clamorosamente completare l’attacco della squadra di Simone Inzaghi andando a trovare una squadra impegnato in Champions League.

Calciomercato Juventus/ Suggestione Julian Alvarez. In chiusura per Todibo (5 agosto 2024)

La situazione tra Federico Chiesa e la Juventus è da separati in casa con il club bianconero che ha deciso di non convocare l’ex Fiorentina per l’amichevole pareggiata contro il Brest che lo ha messo definitivamente alla porta anche dopo le dichiarazioni nette di Thiago Motta. L’ipotesi di Marotta è quella di provare uno scambio con lo scontento Davide Frattesi per abbattere i costi dell’operazione e trovare un’accordo che vada bene ad entrambe le società e che rinforzi entrambe le rose.

Calciomercato Juventus/ Il Porto deve cedere Galeno. Individuata la contropartita (5 agosto 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC E CORREA SUL MERCATO MA A RISCHIO RESCISSIONE

In questo momento, il calciomercato Inter sta lavorando particolarmente in uscita e, dopo aver completato l’uscita di Valentin Carboni, è alla ricerca di una soluzione per Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Entrambi i calciatori sono fuori dal progetto di Simone Inzaghi ed entrambi non hanno ricevuto offerte dopo una serie di stagioni sotto tono che hanno dimezzato il loro valore sul calciomercato.

Nelle ultime ore ci ha provato il Bologna per riportare in rossoblù Marko Arnautovic ma tutto è ancora solo un interessamento e potrebbe non andare a buon fine soprattutto per via dell’ingaggio dell’austriaco. In caso di impossibilità di queste due cessioni, l’Inter ha già pronto il piano B che sarebbe quello di rescindere i due attaccanti per liberarsi dei pesanti ingaggi che graverebbero ulteriormente sul bilancio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Motta libera Chiesa! Una contropartita per Nico Gonzalez (4 agosto 2024)