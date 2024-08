CALCIOMERCATO INTER: NUOVO OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO?

L’Inter potrebbe provare a strappare un obiettivo di mercato all’Atalanta. Secondo l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e più precisamente dal Daily Record, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Matt O’Riley, centrocampista inglese naturalizzato danese di proprietà del Celtic. Sul giocatore c’è forte l’interesse di vari club, tra i quali anche l’Atalanta. Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, però, Ausilio potrebbe provare l’inserimento per portare a Milano il centrocampista. Sarà questo il nuovo colpo del calciomercato Inter?

CALCIOMERCATO INTER: CHIESA AFFARE, SI LIBERA UNO SLOT?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe offrire un colpo a sorpresa, inaspettato appena un mese fa. Il nome del giocatore che potrebbe approdare in Milano è quello di Federico Chiesa, esterno bianconero in uscita dalla Juventus dopo la bocciatura di Thiago Motta, che lo ha lasciato a Torino nel corso dell’amichevole contro il Brest. I nerazzurri potrebbero tentare il colpo: i bianconeri chiedono infatti appena 25 milioni di euro, una cifra più che ragionevole per un talento come quello dell’ex Fiorentina.

L’Inter ha però bisogno di liberare uno slot in attacco prima di tentare l’affondo definitivo: i primi contatti ci sono già stati, con la dirigenza che ha sentito il procuratore del calciatore. Se dovesse partire Arnautovic, o ancora Correa, è possibile che i nerazzurri tentino di portare concretamente l’ex Fiorentina all’ombra della Madonnina.