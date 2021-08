CALCIOMERCATO INTER/ Settimana decisiva per Dzeko e Dumfries

CALCIOMERCATO INTER, IL PUNTO SU DZEKO

L’Inter ha bisogno di un nuovo centravanti per sostituire Romelu Lukaku in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. L’obiettivo per i nerazzurri sembra essere stato individuato in Edin Dzeko tanto che il club milanese si sarebbe già accordato con l’attaccante bosniaco che dovrebbe firmare un contratto biennale da 6 milioni di euro complessivi a stagione. Stando a quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, l’Inter avrebbe pure trovato l’intesa anche con la Roma per pagare il cartellino del bosniaco circa due milioni di euro così da permettere ai giallorossi di monetizzare qualcosa dalla cessione di un trentaquattrenne con il contratto in scadenza fra un anno, ovvero nel giugno del 2022. L’operazione dovrebbe chiudersi già entro questa settimana in modo da rimpiazzare la punta belga prossima a firmare con il Chelsea per 115 milioni di euro. Confermato Dzeko, i nerazzurri cercheranno anche un altro elemento per il reparto offensivo.

CALCIOMERCATO INTER, DUMFRIES GRAZIE A RAIOLA

In casa Inter si cerca non solo un attaccante ma anche un nuovo terzino destro entro la chiusura di questa sessione di calciomercato. Il nome più caldo in questo senso resta quello di Denzel Dumfries, di proprietà del PSV di Eindhoven, il cui procuratore Mino Raiola starebbe spingendo per il trasferimento in nerazzurro. Nelle scorse ore sembrava che il club di Suning potesse fare sul serio versando i 15 milioni di euro richiesti dai biancorossi d’Olanda per il cartellino del calciatore ma i dirigenti Marotta ed Ausilio starebbero propendendo per un’offerta inferiore che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. La volontà dell’esterno dovrebbe essere quella di trasferirsi a Milano, aspetto questo decisivo perchè la trattativa possa andare in porto già questa settimana. Le ultime indiscrezioni rivelano infine che l’Inter potrebbe aver messo nel mirino anche un altro calciatore assistito da Mino Raiola, ovvero Moise Kean.

