CALCIOMERCATO INTER NEWS: ALL’ORIZZONTE C’È DONNARUMMA!

Pazza idea o meno, quella del calciomercato Inter che si profila all’orizzonte riguarda addirittura Gianluigi Donnarumma. Diciamo pure che da quando è arrivato al Psg il portiere della nostra nazionale è sempre stato oggetto di voci che lo volevano in partenza: il suo rendimento a detta di alcuni è stato negativo, per altri invece ampiamente positivo, sicuramente Donnarumma rimane un portiere che ha esordito giovanissimo in Serie A e poi ha dovuto farsi le ossa e crescere anche tecnicamente, nel mentre entrando nella bufera social per il mancato rinnovo con il Milan cui aveva giurato amore eterno.

Calciomercato Inter News/ Beukema sulla lista per giugno, intreccio Zirkzee-David (6 gennaio 2025)

Tante telenovele per un ragazzo di 25 anni: ora, Gigio potrebbe cambiare ancora. Su di lui potrebbe esserci la fila, perché come detto il valore non si discute: sicuramente l’Inter odora il grande sgarbo di calciomercato al Milan e, dopo aver “soffiato” Hakan Calhanoglu al Milan, ora potrebbe fare qualcosa di simile – anche se non identico – con Donnarumma. L’idea di Beppe Marotta sarebbe però quella di acquisire il portiere del Psg a parametro zero: in questi giorni si è parlato delle difficoltà di un rinnovo con la società francese e il presidente dell’Inter, un vero e proprio mago con i contratti in scadenza, potrebbe realmente approfittarne bruciando la concorrenza.

Calciomercato Inter/ Frattesi, i nerazzurri fissano il prezzo. Tentativo per Ferguson (4 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FRATTESI VERSO L’ADDIO

Al netto delle smentite di rito, pare che il calciomercato Inter possa realmente prepararsi alla cessione di Davide Frattesi. Il centrocampista avrebbe chiesto maggiore minutaggio, Simone Inzaghi in questo momento non glielo può dare – a differenza di quanto accadeva lo scorso anno – e così l’addio appare scritto, tanto che il calciatore avrebbe chiesto al suo entourage di trovare una soluzione già nel corso della sessione invernale. Su di lui ci sarebbe anche la Roma: il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi non lo ha apertamente ammesso, ha definito Frattesi un “buon giocatore e figlio di Roma” ma si è fermato a questo, anche se i giallorossi a centrocampo potrebbero davvero dover fare qualcosa.

Calciomercato Inter/ Scalvini è il sogno, De Vrij rinnova. Su Meret... (3 gennaio 2025)

Presumibilmente il giocatore gradirebbe un ritorno nella società che lo ha fatto crescere e maturare, ma i responsabili del calciomercato Inter d’altro canto preferirebbe cedere all’estero, sapendo di poter eventualmente intascare anche più soldi: le sirene della Premier League si rivolgono ad Appiano Gentile e in particolar modo sono quelle del Tottenham, che sta lentamente affondando in campionato e avrebbe bisogno di qualità in mezzo al campo, dove prevalgono elementi di fatica e interdizione. Da vedere allora se davvero l’Inter darà semaforo verde per la cessione di Frattesi, forse dolorosa per il valore del centrocampista ma anche inevitabile per quelle che sono le stringenti logiche del calciomercato.