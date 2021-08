CALCIOMERCATO INTER/ Ufficiale Dzeko-Dumfries, Capozucca: “Nandez ci sperava…”

CALCIOMERCATO INTER, CAPOZUCCA PARLA DI NANDEZ

In casa Inter si è vissuto quasi un tormentone di calciomercato relativo all’interesse per Nahitan Nandez, calciatore del Cagliari che sembrava potesse approdare a Milano con il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. Il belga ha però rescisso il suo contratto coi nerazzurri ed ha firmato con l’Antwerp forzando i rossoblu a trattenere l’uruguaiano. Interpellato dalla redazione sportiva di Mediaset a margine della gara in Coppa Italia, il direttore sportivo Stefano Capozucca riguardo a Nandez ha dichiarato: “Nandez è un giocatore importante e come tale per cederlo devono esserci determinate garanzie e cifre che non ci sono state. Per questo non si è concretizzato il trasferimento. Il giocatore ambiva all’Inter ma purtroppo non ci sono stati i presupposti. E rimasto molto amareggiato ma la vita va avanti. Il nostro presidente quando lo ha comprato dal Boca Juniors ha fatto un investimento importante. Il calciatore ha fatto molto bene e come tale va rispettato ma anche la società. Normale che se ci sarà un’opportunità che gratifica entrambi lo accontenteremo.”

CALCIOMERCATO INTER, UFFICIALE DZEKO E DUMFRIES

L’Inter si sta muovendo molto in questa sessione di calciomercato estivo e nelle scorse ore ha reso ufficiale l’acquisto di altri due calciatori. Come si legge sul sito nerazzurro, Edin Dzeko è diventato un nuovo giocatore di mister Inzaghi: “FC Internazionale Milano comunica che Edin Dzeko è un nuovo calciatore nerazzurro: l’attaccante bosniaco arriva dalla Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023. #WelcomeEdin” Nell’amichevole di ieri Dzeko è anche andato a segno firmando il secondo gol su assist di Barella. Comunicato ufficiale anche per Denzel Dumfries: “FC Internazionale Milano comunica che Denzel Dumfries è un nuovo calciatore nerazzurro: l’esterno olandese classe 1996 arriva dal PSV a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. #WelcomeDenzel“. Ad Inter TV l’esterno olandese ha dichiarato: “È una sensazione bellissima, sono felicisismo di arrivare nella squadra campione d’Italia. è una grandissima opportunità per me, sono davvero contento. Riguardo alle mie caratteristiche sono ovviamente un esterno a cui piace attaccare, mi trovo bene nella linea a cinque: l’Inter gioca con questo sistema come anche la nazionale olandese, mi sento a mio agio”.

