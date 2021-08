Diretta/ Inter Dinamo Kiev, streaming video e tv: nizia il dopo-Lukaku (Amichevole)

DIRETTA INTER DINAMO KIEV: ULTIMO TEST NERAZZURRO CON DZEKO?

Inter Dinamo Kiev, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 18.30 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida amichevole ultimo step per gli uomini di Simone Inzaghi prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, con la prima giornata prevista per i nerazzurri contro il Genoa. Giornate turbolente per l‘Inter in chiave mercato, con l‘addio di Romelu Lukaku che ha privato la squadra di un importante punto di riferimento. Al momento è arrivato Edin Dzeko dalla Roma per tamponare l’assenza, i nerazzurri cercano comunque un altro rinforzo importante per l’attacco, sotto la lente d’ingrandimento Zapata dell’Atalanta e Correa della Lazio. In più, come esterno a destra dovrebbe arrivare Dumfries dal PSV. Il testa contro gli ucraini sarà comunque importante per l’Inter per testare la qualità di chi attualmente è a disposizione al 100%: la Dinamo Kiev resta una formazione di livello internazionale e dopo un digiuno di 5 anni nella scorsa stagione è tornata sul trono d’Ucraina e sarà dunque ai nastri di partenza della fase a gironi della prossima Champions League.

DIRETTA INTER DINAMO KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Dinamo Kiev sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare (visibile anche sul canale numero 251). Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER DINAMO KIEV

Le probabili formazioni di Inter Dinamo Kiev, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Satriano, Lautaro Martínez. Risponderà la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buylaskyi, Rodrigues; Garmash.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’U-Power Stadium di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Dinamo Kiev, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.45.



