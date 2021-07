CALCIOMERCATO INTER/ Vidal piace in Sudamerica, offerta turca per Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER, VIDAL VERSO IL SUDAMERICA

In casa Inter prima di buttarsi a capofitto sul calciomercato in entrata bisogna risparmiare un po’ di denaro magari liberandosi di un paio di stipendi importanti. Non tutti i giocatori sotto contratto con i nerazzurri sono infatti destinati a far parte della squadra della prossima stagione ed in questo elenco figurano i nomi di Arturo Vidal e di Radja Nainggolan. Per quanto riguarda il belga, secondo quanto rivelato da L’Interista, i turchi del Besiktas di sarebbero fatti ufficialmente avanti con il giocatore portando una proposta da 3 milioni di euro all’anno, cifra comunque inferiore rispetto a quanto attualmente percepito ed è inevitabile sottolineare il desiderio dell’ex romanista di tornare al Cagliari, che potrebbe decidere di scambiarlo in qualche modo con Nahitan Nandez. Passando invece al cileno, la strada più percorribile sembrerebbe quella di un ritorno in Sudamerica dove interessa a due società prestigiose. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, i brasiliani del Flamengo potrebbero essere in vantaggio rispetto agli argentini del Boca Juniors nelle gerarchie di gradimento di Vidal.

Calciomercato Inter/ Nerazzurri sempre sulle tracce di Denzel Dumfries

CALCIOMERCATO INTER, SALCEDO VUOLE RESTARE

L’Inter è impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato. I nerazzurri si stanno muovendo per migliorare l’organico in varie zone del campo ed in attacco un giocatore che potrebbe essere alternato a Lautaro Martinez potrebbe essere Eddie Salcedo, diciannovenne rientrato alla base dopo il prestito vissuto con la maglia del Bologna. Intervistato da Inter Tv, la punta ha parlato del nuovo allenatore Simone Inzaghi e della sua voglia di rimanere all’Inter: “Con Inzaghi l’approccio è stato molto buono. CI siamo parlati e mi ha fatto subito sentire bene. È stato un bell’approccio. Con attaccanti come Lukaku, Lautaro e Sanchez posso solo imparare, hanno esperienza mondiale e con loro posso migliorare tantissimo. I due anni a Verona sono stati importantissimi per la mia maturazione, sono cresciuto. È stata un’esperienza positiva. Io mi vedo meglio davanti come seconda punta. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo con questa maglia e cercare di dare il mio contributo.”

