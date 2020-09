Calciomercato Inter/ Vidal sempre più vicino: ecco le cifre

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter: sappiamo che questa è una pista di calciomercato aperta da tantissimo tempo e sulla quale si è scritto moltissimo, perché Conte avrebbe voluto fortemente il centrocampista cileno già a gennaio, anzi il mancato arrivo di Vidal all’Inter in inverno è stato uno dei motivi di frizione fra la società nerazzurra e l’allenatore leccese. In ogni caso, adesso dovrebbe essere davvero la volta buona, anche perché la vera e propria rivoluzione in corso in casa Barcellona, che come noto potrebbe riguardare pure Leo Messi, ha fatto tra le sue vittime più illustri anche lo stesso Arturo Vidal, per il quale non ci sarà più futuro a Barcellona. L’addio dovrebbe consumarsi sotto forma di rescissione del contratto e questo sarebbe un vantaggio in più per l’Inter che non dovrebbe pagare il cartellino del giocatore, al massimo un indennizzo per velocizzare i tempi di quella che resta comunque una discussione fra Vidal e il Barcellona, sulla quale l’Inter non vuole effettuare alcun tipo di ingerenza, aspettando piuttosto che sia l’agente Felicevich a liberare il suo assistito, come d’altronde è riuscito a fare per Alexis Sanchez con il Manchester United.

CALCIOMERCATO INTER: LE CIFRE PER VIDAL

Come ha riportato per prima La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno già trovato un accordo di massima con Arturo Vidal, che proprio per questo motivo è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista cileno è pronto a firmare un contratto biennale fino a giugno 2022 con l’opzione per un’altra stagione (che porterebbe l’accordo fino al 2023) e un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Due milioni in meno rispetto a quanto guadagna ora al Barcellona, con cui sta trattando la rescissione del contratto, ma cifre comunque molto alte per un calciatore che ha ormai 33 anni e che sarà un altro tassello di un’Inter costruita per vincere subito, con tanti elementi di grande esperienza e carisma, anche a costo di essere un po’ aventi negli anni, come è il caso anche di Aleksandar Kolarov. Nell’ultima stagione comunque Arturo Vidal ha accumulato un totale di 43 presenze e 8 gol in partite ufficiali con il Barcellona: score davvero eccellente per un panchinaro a lungo descritto anche come separato in casa, dunque di certo il cileno non è “bollito”.



