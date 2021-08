CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Domani nuovo incontro per il rinnovo di Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NUOVO INCONTRO PER DYBALA

Oltre ai vari movimenti in entrata ed in uscita, in casa Juventus i dirigenti stanno lavorando anche sui rinnovi dei contratti in scadenza dei suoi campioni nel corso di questa finestra di calciomercato estivo. Un giocatore che almeno sulla carta concluderà il suo rapporto con i bianconeri nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare è l’argentino Paulo Dybala. L’attaccante però non ha mai espresso la volontà di lasciare Torino e la Vecchia Signora, dal canto suo, ha sempre manifestato l’intenzione di voler puntare ancora a lungo su di lui a cominciare dall’immediato futuro.

Nonostante i tanti rumors di un possibile approdo in Spagna o in Inghilterra, la Juve non ha ricevuto offerte concrete per il calciatore a cui a sua volta non sono state recapitate proposte d’ingaggio da convincerlo a lasciare i bianconeri e stando alle indiscrezioni più recenti domani le parti si dovrebbero incontrare per cercare di limare gli ultimi dettagli. Questo sabato dunque la Juventu incontrerà Dybala ed il suo entourage offrendogli 8 milioni di euro di ingaggio e si parlerà di un quinquennale fino al 2026.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SISTEMARE IL CENTROCAMPO

In casa Juventus prosegue il tormentone di calciomercato relativo a Manuel Locatelli del Sassuolo. I bianconeri non sono ancora riusciti a trovare l’intesa migliore con i neroverdi emiliani per definire il trasferimento del Campione d’Europa che vorrebbe abbracciare i bianconeri da ormai diverse settimane. Una volta completata questa operazione, le ultime voci di mercato riportano che i bianconeri potrebbero anche non aggiudicarsi ulteriori centrocampisti. Il gallese Aaron Ramsey sembrava poter lasciare il Piemonte ma la mancanza di offerte concrete per il suo cartellino hanno frenato questa ipotesi che si collega pure all’interesse per Miralem Pjanic del Barcellona. E’ infatti altamente improbabile che la Juventus decida di puntare sul ritorno del bosniaco nel caso in cui non riesca a cedere Ramsey visti i costi dell’ingaggio dell’ex romanista. Altro discorso invece per Corentin Tolisso del Lione, che sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco.

