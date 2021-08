Video/ Juventus Atalanta (3-1) gol e highlights. Bernardeschi ci crede

Spettacolare e godibile l’amichevole all’Allianz Stadium di Torino, tris juventino a un’Atalanta comunque ottima per tre quarti di gara, sicuramente indicazioni migliori per Allegri che vede i suoi brillare dopo il tris incassato a Barcellona. Subito botta e risposta a inizio gara, dopo un sinistro di Gosens che ha scheggiato la traversa al 4′, al 7′ i bianconeri si sono portati in vantaggio con una grande ripartenza, Ronaldo ha innescato Chiesa che a sua volta ha servito Dybala per l’1-0. La reazione dei bergamaschi è stata però immediata, pari firmato da Muriel già al 16′, spiazzato Szczesny su calcio di rigore fischiato per fallo di Bonucci su Pessina. Al 33′ splendida combinazione dell’Atalanta con Ilicic che innesca Pessina, bravo a far tornare il pallone a Muriel che non trova però la porta da ottima posizione. Ne approfitta la Juventus che ritrova il vantaggio al 38′, è un eurogol di Bernadeschi: sassata di sinistro e pallone sotto l’incrocio, imparabile per Musso. Al 42′ brutto pallone perso da Dybala ma Gosens non riesce ad approfittarne, calciando fuori.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Juventus spinge sempre sull’acceleratore in attacco, al 6′ Dybala orchestra la ripartenza lanciando Cristiano Ronaldo, la conclusione del portoghese è centrale ma impegna Musso, che blocca in due tempi. Al 10′ Musso deve opporsi anche a un sinistro di Alex Sandro, fuori Ronaldo e Bernardeschi, entrano De Sciglio e McKennie al 16′, poi fiammata dell’Atalanta con Gosens che al 20′ impegna Szczesny, bravo al 22′ a non farsi sorprendere da Pessina dopo uno scambio con Ilicic. A fissare definitivamente il punteggio ci ha pensato Alvaro Morata al 93′, spingendo in rete comodamente un assist di Kulusevski, travolgente nella sua iniziativa e permettendo così alla Juventus di chiudere sul 3-1 un importante antipasto di Serie A.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Max Allegri è sicuramente soddisfatto dei progressi messi in luce dalla Juventus: “Portiamo a casa una buona prestazione contro un’Atalanta contro la quale è sempre difficile giocare. Nel primo tempo ci ha creato diverse difficoltà. La squadra ha fatto una partita di carattere e questo deve contraddistinguerci, le qualità nei giocatori ci sono e nessuno ce le toglie. Per arrivare agli obiettivi per cui giochiamo ci vuole disponibilità e sacrificio di uno verso l’altro che ci permetterà di fare la differenza. La squadra è in buona condizione, stasera è stato un buon test. Ha risposto bene, ora bisogna lavorare una settimana per arrivare a Udine in buone condizioni. L’Udinese è una buona squadra, sarà una partita difficile. Dobbiamo arrivare con questo spirito. Ronaldo sta iniziando bene perché anche stasera ha fatto buone cose. Sull’azione del gol è stato bravo e ha gestito anche alcuni palloni molto bene, sta crescendo di condizione come tutti. Per noi sarà un valore aggiunto“.

Federico Bernardeschi è stato protagonista e vuole una stagione di soddisfazioni: “Sto bene, anche se ho iniziato a lavorare da poco. La fatica si fa sentire, ma stiamo lavorando bene e devo dire che mi sento molto bene. Più si gioca e più si trova il ritmo. Sarò per sempre legato al vecchio numero. Mi sto trovando bene nello stare al centro del gioco, toccare tanti palloni e aiutare in copertura. Questo ci è mancato nelle ultime stagioni, nella voglia di sacrificarci e lo dobbiamo ritrovare. Noi italiani lo abbiamo ritrovato agli Europei“. Per l’Atalanta ha parlato il centrocampista Mario Pasalic: “Faccio i miei complimenti a Pessina e a tutti gli Italiani che hanno vinto l’Europeo. Ilicic? Lo vedo bene, oggi ha fatto vedere ciò che sa fare, come sempre. Anche in allenamento riesce a far vedere le sue qualità. Champions? L’anno scorso abbiamo affrontato il PSG che era già fortissimo e abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque. Aspettiamo gli avversari dei nostri gironi”.

