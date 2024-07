CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rilancio per Soulé, dietro David avanza Retegui! (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VANZA RETEGUI!

Il calciomercato della Roma è in fermento, con il club impegnato nella ricerca di un attaccante per sostituire Romelu Lukaku e rinforzare il reparto offensivo. La scelta è caduta su Youssef En-Nesyri, centravanti classe ’97 del Siviglia e pilastro della nazionale marocchina. Tuttavia, l’interesse di alcuni club arabi e del Fenerbahce, allenato dall’ex tecnico giallorosso José Mourinho, sta complicando le trattative, con il mister portoghese che ha chiesto di compiere il maggiore sforzo possibile per portare En-Nesyri a Istanbul.

Calciomercato Lazio News/ Castrovilli è ufficialmente biancoceleste: sorpasso al Torino (19 luglio 2024)

Nonostante un accordo preliminare con il Siviglia per 22 milioni di euro e un contratto pluriennale da 1,4 milioni di euro per il giocatore, i recenti tentennamenti della Roma hanno rimesso in discussione l’operazione di calciomercato. Questo potrebbe portare alla valutazione di alternative precedentemente accantonate. Un nome in lista è Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese, autore di 26 gol in 47 partite nella scorsa stagione e protagonista anche nell’ultima Copa America disputata negli Usa, con il Canada tra le prime quattro della competizione. Una delle ultime opzioni di calciomercato per la Roma è Retegui del Genoa: su di lui ci sono anche Bologna e Juventus ma i giallorossi sembrano fare sul serio stavolta.

Matt Dawson, si amputa un dito per andare alle Olimpiadi/ La clamorosa storia dall'Australia (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SERVE LA CESSIONE DI ABRAHAM PER UN BOMBER: SOULÉ PIÙ VICINO!

Il profilo del classe 2000, già accostato a Milan e Napoli, è stato rilanciato dai media inglesi, in particolare da Sky Sports UK. David ha ancora un anno di contratto con il Lille e una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il desiderio di giocare su palcoscenici più prestigiosi potrebbe favorire un suo trasferimento. Meno concreta, invece, è la pista di calciomercato della Roma che porta a Alexander Sorloth del Villarreal, a causa dei costi elevati con il club spagnolo che finora non è sceso neppure in maniera minima dalle richieste iniziali per l’ungherese.

Friedkin, salta la trattativa per acquistare l'Everton / Dubbi sui debiti di 777 Partners (19 luglio 2024)

Il centravanti classe ’95 ha una clausola rescissoria di 37 milioni di euro, un investimento oneroso che la Roma potrebbe sostenere solo cedendo un pezzo pregiato del proprio attacco. Attualmente, la priorità per la Roma è Matias Soulé della Juventus, ma per arrivare a un nuovo numero 9 di alto profilo potrebbe essere necessaria la cessione di Tammy Abraham. La Roma per <Soulé ha intenzione di spingersi fino a 30 millioni compresi i bonus e l’argentino non vede l’ora di raggiungere Dybala e Paredes. Il Milan ha sondato il terreno per Abraham, ma né i rossoneri né altre squadre inglesi hanno mostrato finora l’intenzione di soddisfare la richiesta della Roma di 30 milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA