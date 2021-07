CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Demiral e Romero decisivi per arrivare a Locatelli

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DEMIRAL PER ARRIVARE A LOCATELLI

In casa Juventus bisogna per forza di cose anche fare i conti con i calciatori in esubero in questa finestra di calciomercato estivo. Chi non sembra affatto destinato a trovare spazio in bianconero è il turco Merih Demiral, valutato 40 milioni di euro dai bianconeri che lo vorrebbero cedere con la certezza di ottenerne un ricavo, e quindi non semplicemente in prestito con diritto di riscatto. Il prossimo passaggio di Romero al Tottenham potrebbe convincere l’Atalanta a farsi sotto per Demiral così da aiutare la Juventus a trovare il denaro necessario da reinvestire sul mercato per aggiudicarsi l’obiettivo Manuel Locatelli, di proprietà del Sassuolo. I neroverdi accetterebbero una proposta inferiore ai 40 milioni di euro netti pronti per essere sborsati dall’Arsenal così da accontentare la volontà del calciatore stesso, ora in vacanza dopo il successo con la Nazionale italiana ad Euro 2020. Un giro di difensori quindi che potrebbe portare alla Juventus il tassello tanto desiderato dalla società e dal mister Massimiliano Allegri.

Probabili formazioni Juventus Cesena/ Allegri subito con il 4-2-3-1? (amichevole)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TACCHINARDI PARLA DI RONALDO

Alla Juventus uno dei temi più gettonati in questo calciomercato è senz’altro il rinnovo del contratto di Cristiano Ronaldo, in scadenza tra un anno nel giugno del 2022. Intervistato da TMW Radio, l’ex bianconero Alessio Tacchinardi ha espresso il suo parere sull’eventualità di vedere ancora il portoghese a Torino spiegando: “Sembrerebbe che il problema tattico sia Ronaldo, che non gli piace fare la punta. Per questo si deve capire se ha ancora la voglia di rimanere e lottare. Parlare di un attacco Ronaldo-Kulusevski-Chiesa-Dybala è incredibile. Io credo che Allegri voglia farlo giocare lì davanti, se gioca a sinistra Dybala sarebbe a destra e non è nelle sue caratteristiche. Deve essere esaltato nel suo ruolo invece. Davanti andrebbe a correre meno e sarebbe comunque micidiale. Lo spero voglia giocare prima punta. Così sarebbe un attacco clamoroso. Penso che l’anno scorso la Juve fosse già la più forte ma non è riuscita a rendere come il suo reale valore. Chiesa poi è più forte, ha fatto un Europeo clamoroso. Per una serie di motivi, lo scorso anno non ha reso come doveva. Per me Allegri riuscirà a riportare ad alti livelli questi giocatori. L’allenatore ti alza il livello di una squadra, basti vedere cosa ha fatto Mancini in Nazionale. L’Inter però non credo perda troppo, Inzaghi è molto forte. Certo, non è Conte, ma Marotta è il tecnico giusto come Allegri quando sostituì Conte alla Juve. Per me sarà un campionato fantastico ma in prima fila ci sono Inter e Juventus.”

