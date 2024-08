CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FRENATA PER JEAN-CLAIR TODIBO DEL NIZZA

Movimenti importanti in quello che è il calciomercato Juventus con Cristiano Giuntoli che sta facendo di tutto per concludere le ultime trattative così da garantire a Thiago Motta una squadra da subito competitiva. Il nome più caldo per la difesa continua ad essere quello di Jean-Clair Todibo che è di proprietà del Nizza e sembrava essere ormai destinato a vestire la maglia bianconera della Juventus. La trattativa rimane ben avviata ma, nelle ultime ore, il Nizza ha fatto sapere ai bianconeri di volere un prestito con obbligo di riscatto in grado di superare l’offerta già presentata di 30 milioni di euro.

I francesi si appellano ad un offerta arrivata dal West Ham che ha proposto 36 milioni di euro ma il calciatore preferirebbe andare alla Juventus che però, fino ad ora, ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro bloccando una trattativa che potrebbe inaspettatamente complicarsi rischiando di rovinare i piani dei bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRESENTATA UNA NUOVA OFFERTA ALL’ATALANTA PER TEUN KOOPMEINERS

Continua, invece, la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners con il calciomercato Juventus che è riuscito ad ottenere più di 70 milioni di euro dalle cessioni che permettono l’assalto al centrocampista olandese. L’Atalanta ha già rifiutato un’offerta da 45 milioni per Koopmeiners rilanciando a 60 milioni mentre la Juventus ha appena proposto 50 milioni di euro con l’aggiunta di bonus che potrebbero convincere la Dea a cedere la sua punta di diamante.

Si prospetta ancora una lunga trattativa con l’Atalanta e Koopmeiners che non hanno volontà di accelerare i tempi e potrebbero tranquillamente rimanere al loro posto continuando la loro avventura di almeno un’altra stagione in cui entrambi saranno protagonisti in Champions League. La Juventus rimane alla finestra aspettando la decisione dell’Atalanta che, con molta probabilità, rilancerà la sua richiesta tornando sull’asticella dei 60 milioni di euro.

