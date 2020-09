Calciomercato Juventus/ Il caso Messi complica l’arrivo di Suarez e in alternativa…

Affare di calciomercato bollente in casa Juventus è sempre quello del possibile approdo a Vinovo di Luis Suarez, per cui arrivano nuove indiscrezioni, affatto incoraggianti per i tifosi bianconeri, impazienti di abbracciare l’uruguaiano. Stando infatti alle indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano questa mattina da Sportmediaset, pare che il bomber possa fare presto un passo indietro e che pure potrebbe anche andare all’aria l’affare, che pareva invece correttamente avviato. A scombinare le carte in tavola potrebbe infatti essere il compagno di squadra Leo Messi, della cui permanenza al Barcellona è altro affaraccio di calciomercato estivo. Stando infatti alle ultime voci la Pulce potrebbe anche rimanere in Spagna, ma in cambio potrebbe chiedere alla dirigenza che rimangano in squadra alcuni suoi “scuderia” Luis Suarez in primis. Il quale in tal caso, sarebbe posto di fronte a un vero bivio: restare in balugina con l’amico Messi, o accettare la sfida della Juventus e andare tra le braccia di Cristiano Ronaldo? Difficile scelta, tenuto poi conto che in ogni caso sarà complicato trovare la quadra tra i due club per il suo approdo a Torino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ALTERNATIVE A SUAREZ

E la Juventus che fa? Per il momento la dirigenza della vecchia Signora si limita ad osservare e attendere le prossime mosse di Barcellona e Suarez: e nel frattempo pensa a un piano B per l’attacco della prossima formazione di Andrea Pirlo. Sulla carta infatti le alternative all’uruguaiano (che rimane la prima scelta) non mancano: si va da Edin Dzeko della Roma (già chiamato da Pirlo, ma nel mirino anche dell’Inter), fino a Lacazette (emerso a inizio del mese di agosto). Ma la lista potrebbe farsi più lunga se la trattativa per Suarez dovesse definitivamente arenarsi. Quel che è certo è che nel frattempo la Juventus deve affrettarsi a chiudere anche qualche colpo in uscita, per realizzare quel tesoretto che gli consentirà di muoversi in entrata: si parte da Higuain e Ramsey, il cui destino pare già segnato da tempo.



