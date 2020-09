Messi resta al Barcellona?/ Il padre: “E’ possibile”, lo scenario potrebbe cambiare

Dopo tanto rumore, Leo Messi potrebbe effettivamente non andare via dal Barcellona e rimanere un altro anno. Su questo punta il presidente Josep Bartomeu, che fa gli interessi del suo club ma in questo momento è diventato il principale antagonista della Pulce, anzi verosimilmente il motivo per il quale il capitano vuole clamorosamente lasciare i blaugrana. Al punto da aver esplicitamente affermato di essere pronto alle dimissioni, se questo vorrà dire trattenere il giocatore simbolo della sua società; intanto però di acqua sotto i ponti ne è passata, e papà Jorge (che cura gli interessi del figlio) è comparso sullo scacchiere facendo le sue mosse. Dall’incontro di ieri sera si era usciti con un “Messi probabilmente andrà via”; oggi però le parti si rivedono e le cose potrebbero essere diverse, e lo stesso padre/agente ha parlato a Deportes Cuatro rispondendo affermativamente alla domanda se ci siano le basi perché Leo resti a Barcellona almeno per un altro anno. La partenza insomma sarebbe soltanto rimandata; a questo punto però bisogna anche provare a capire perché, dopo tutto, Messi potrebbe non muoversi.

LEO MESSI RESTA AL BARCELLONA?

Il punto sta nel contratto: secondo le analisi di Francisco Aguilar, giornalista di El Mundo, Messi e il suo entourage avrebbero letto in maniera troppo ottimistica la possibilità di lasciare il Barcellona a parametro zero nel corso dell’estate, evitando così di pagare i 700 milioni della clausola rescissoria. E’ lo snodo centrale: il Barcellona aveva immediatamente fatto sapere come i termini di quel comma fossero scaduti, Leo e Jorge invece hanno puntato su questa eventualità e, più passavano i giorni, meno la società era disposta a trattare su quella base. Venendo meno una rescissione, è chiaro che le possibilità di acquistare Messi diventino minime; certamente si potrebbe ancora fare leva sul suo desiderio di cambiare aria, ma poche squadre sarebbero disposte ad arrivare a quella battaglia legale che Bartomeu ha già minacciato di voler intraprendere. E allora, Messi potrebbe anche modificare il suo pensiero: restare al Barcellona fino al 2021, quando effettivamente l’accordo con i catalani scadrà e lui sarà del tutto libero, questa volta in via ufficiale e senza possibili inghippi, di firmare con il club che più desideri. Su questo allora deve puntare Bartomeu nell’immediato, senza pensare troppo al futuro che vada oltre il prossimo anno.

In un anno infatti possono cambiare tante cose: Messi si troverebbe a giocare in un Barcellona privato anche di Luis Suarez, sempre con Antoine Griezmann al suo fianco e con una rivoluzione in atto. Ronald Koeman intanto ha assegnato la fascia di capitano a Gerard Piqué, pronto a fare un passo indietro – lui come il difensore – qualora Leo resti; al netto di questo, non è affatto escluso che il Barcellona possa andare incontro a una stagione trionfale e che l’argentino ritrovi se stesso, il sorriso e la voglia di chiudere la carriera con la maglia blaugrana. Nel calcio i destini dei calciatori e delle società possono cambiare in un paio di settimane, figurarsi in tutta una stagione; ecco perché il Barcellona proverà a stringere i denti e tenere botta, perché sa che convincere oggi Messi (magari anche attraverso uno scontro o una sorta di coercizione) e vincere la battaglia potrebbe voler dire avere in mano anche la guerra. Su questo ad ogni modo non ci sono certezze: anche noi non possiamo fare altro che aspettare eventuali sviluppi, in un senso o nell’altro, nella grande telenovela dell’estate.



