Luis Suarez alla Juventus/ Calciomercato, c’è l’accordo economico: Pistolero vicino

Il nome caldo del calciomercato estivo di casa Juventus continua ad essere quello di Luis Suarez. L’attaccante della nazionale uruguaiana lascerà Barcellona entro pochi giorni, scaricato al telefono dal neo-tecnico Koeman, e la Vecchia Signora è pronta a cogliere l’occasione al volo per formare un trio d’attacco delle meraviglie, Ronaldo, Dybala e appunto l’asso della Celeste. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, riportate dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sarebbe verificato un netto avvicinamento fra le parti in gioco, ed in particolare fra i campioni d’Italia e il Pistolero, che sembrano ormai ad un passo da un principio di accordo economico. A questo punto toccherà allo stesso sudamericano liberarsi dal Barcellona, e la partita non è delle più semplici visto che l’ex Liverpool vorrebbe una congrua buonuscita (15 milioni di euro pari all’ingaggio del restante anno di contratto), cosa che invece i catalani non sarebbero disposti ad accettare.

LUIS SUAREZ ALLA JUVENTUS: DZEKO LA PRIMA ALTERNATIVA

Per quanto riguarda i dettagli economici, Luis Suarez dovrebbe aver strappato un’intesa con la Signora per uno stipendio da 10 milioni di euro netti all’anno più altri due di bonus, la stessa cifra più o meno percepita dal gioiello De Ligt, che è anche il calciatore che guadagna di più alla Continassa, fatta eccezione ovviamente di sua maestà Cr7. In attesa di buone nuove dal fronte Luis Suarez, la Juventus non molla valide alternative per il “numero 9”, e il nome più caldo continua ad essere quello di Edin Dzeko, bomber della nazionale bosniaca di proprietà della Roma. Se lo scambio fra i giallorossi e il Napoli Under-Milik dovesse concretizzarsi, alla fine i capitolini daranno il via libera all’ex Manchester City che piace molto, storicamente, anche al tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Pirlo lo ha messo in cima alla lista dei desideri visto che la scorsa stagione è mancato un bomber di razza davanti, ma se dovesse arrivare Luis Suarez, di certo non sarà scontentato.



