CALCIOMERCATO JUVENTUS/ McKennie in uscita ed Haaland resta lontano

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MCKENNIE ED HAALAND

La Juventus è sempre attenta ai giovani di talento del panorama internazionale e sembra pronta a trattare anche questo tipo di calciatori pure in questa finestra di calciomercato estivo. Nello specifico i bianconeri potrebbero convincersi a lasciar partire Weston McKennie, arrivato poco meno di un anno fa dallo Schalke 04, nel caso in cui arrivassero offerte da 30 milioni di euro per il suo cartellino e, secondo quanto riportato da Tuttosport, lo statunitense piace molto in Premier League ma anche in Germania, dove non si esclude l’eventuale ritorno. In Bundesliga la Juventus continua invece a seguire con grande interesse Erling Haaland con l’attaccante che sembra essere sempre di più incontenibile per le difese avversarie. Il centravanti ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma il Borussia Dortmund, stano a quanto rivelato da Sport1, starebbe pensando di alzarla fino a 90 milioni così da incassare il più possibile dalla sua cessione. Una cifra questa che al momento la Juventus non avrebbe intenzione di spendere.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DANILO PARLA DI DYBALA

In casa Juventus prosegue il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. In scadenza nel giugno del 2022, ovvero tra meno di un anno, l’argentino ed il suo entourage starebbero continuando a discutere del prolungamento del loro rapporto ed intanto Dybala ha giocato nella sfida vinta per 3 a 0 contro la formazione Under 23 portando la fascia da capitano. Interpellato da Sky Sport, il suo compagno Danilo ha parlato di lui e del momento della squadra spiegando: “Stiamo lavorando bene con tanta corsa e intensità in vista dell’esordio. L’obiettivo è portare già da Udine subito i primi tre punti. Dobbiamo dimostrare che ogni partita è importante. È questo quello che ci è mancato lo scorso anno, domenica dobbiamo cominciare a 100 all’ora e pensare che ogni partita sia una finale per noi. Se facciamo così sicuramente possiamo vincere la Serie A. Dybala sta bene, c’è tanta fiducia, sono felice di averlo come compagno. Quando le cose sono difficili gli passo la palla e lui sistema tutto. Con lui mi diverto.”

