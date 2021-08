DIRETTA JUVENTUS-JUVENTUS U23/ Video streaming tv: i prossimi impegni

DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS U23: I PROSSIMI IMPEGNI

In attesa di dare il via alla diretta tra Juventus e Juventus U 23, bella sfida amichevole alla Continassa, pure ci pare importante andare a ricordare quali saranno presto i prossimi impegni delle due squadre. Lo abbiamo detto prima: la Juventus di Max Allegri solo questo fine settimana darà il via al campionato 2021-22 della Serie A e per la precisione il 22 agosto alle ore 18.30 sarà al Friuli contro l’Udinese. Per le coppe dovremo attendere invece: dicembre per la Coppa Italia e il 14-15 settembre per i gironi della Champions league (il sorteggio sarà il 26 agosto). Altre date per la Juventus U23, che invece già domenica 22 agosto alle ore 18.00 sarà in campo contro la Pro Sesto per il primo turno della Coppa Italia di Serie C: il campionato regolare comincerà domenica 29 agosto, con la sfida per il girone A contro la Pergolettese. (agg Michela Colombo)

JUVENTUS JUVENTUS U23, IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Juventus e Juventus U23 sarà visibile in diretta tv sul satellitare, al canale Sky Sport Calcio (numero 202) e su Sky Sport 252: l’incontro amichevole di conseguenza sarà disponibile anche in streaming video su Sky Go, ovviamente solo per gli abbonati.

ULTIMO TEST ESTIVO

Juventus Juventus U23, in diretta dal campo di allenamento della Continassa, è la sfida amichevole in programma oggi, giovedi 19 agosto 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Solo pochi giorni prima dell’avvio della stagione della Serie A 2021-22 ma per i bianconeri di Allegri vi è ancora spazio per un ultimo est, tutto in famiglia con la squadra Under 23 agli ordini di Zauli.

Per la Vecchia Signora, che quest’anno non ha disputato la celebre amichevole di Villar Pedrosa, comunque un bel test interno, a cui pure assisteranno diversi tifosi, sugli spalti del centro di allenamento del club piemontese: e dal grandissimo valore tecnico. Se la Juventus deve affinare la forma e la tecnica in visa del debutto nella Serie A, non meno pronta a mettere alla prova è la squadra under 23, che solo questo fine settimana sarà protagonista nella Coppa Italia di Serie C e sette giorni dopo aprirà il campionato di Serie C (nel girone A). Ci attende dunque un test brillante e decisivo, a cui non vediamo l’ora di dare spazio.

DIRETTA JUVENTUS JUVENTUS U23: LE PROBABILI FORMAZIONI

Trattandosi di un’amichevole casalinga, a soli pochi giorni dal rispettivo debutto nella nuova stagione calcistica, non ci pare facilissimo immaginare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni della diretta tra Juventus e Juventus U23. Entrambi gli allenatori vorranno infatti provare le ultime soluzioni in vista dell’esordio stagionale, senza però mettere in pericolo i propri giocatori, comunque ancora stanchi dal grande lavoro estivo.

Cominciando però dalla Vecchia Signora, ecco che per Allegri possiamo ipotizzare un 4-3-3 semplice, con Szczesny in porta e subito pronti in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, come visto contro l’Atalanta pochi giorni fa. Per il centrocampo potrebbero poi farsi vedere Bentancur, Ramsey e Bernadeschi, se non addirittura il volto nuovo dello spogliatoio Locatelli: in attacco sarà duello Dybala-Morata, con Ronaldo e Chiesa confermati titolari. Dovrebbe essere il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Zauli per la Juventus U23 con Israel pronto tra i pali dal primo minuto: in difesa dovrebbe poi essere spazio per Capellini, Parodi e Coccolo, mentre per il centrocampo Leon e Sekulov riempiranno lo spazio al centro. Del Sole e Tongya dovrebbero essere preferiti per l’attacco con Marquez che agirà da prima punta.

