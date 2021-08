Calciomercato Juventus/ Pjanic resta una forte possibilità, gli fa spazio McKennie?

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PJANIC VERSO IL RITORNO?

Fatto finalmente Manuel Locatelli, adesso il calciomercato Juventus potrebbe virare con decisione verso Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è da tempo un osservato speciale dalla Vecchia Signora: il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina è un biglietto da visita non indifferente, la stima tra i due è reciproca e conosciuta e le possibilità di un rientro alla Continassa ci sono tutte. Pjanic intanto non rientra nei piani del Barcellona: Ronald Koeman non lo ha convocato per la prima di campionato (al pari di Philippe Coutinho e Samuel Umtiti), chiaro segno di una cessione a questo punto inevitabile.

Il punto però è che la risoluzione del contratto rimane complicata: già in forte crisi economica, il Barcellona non vorrebbe versare alcuna buonuscita al calciatore. Così, Pjanic potrebbe arrivare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto: l’altra pista per il centrocampista bosniaco è la Roma, la prima squadra di Serie A in cui ha giocato (con ottimi risultati) e che potrebbe davvero pensare di riportarlo nella capitale. Vedremo: di sicuro, vista la firma di Locatelli, la Juventus dovrà eventualmente pensare a vendere e liberare spazio in mediana se davvero vorrà affondare il colpo per Pjanic.

MCKENNIE SARÀ IL SACRIFICATO?

E dunque, il calciomercato Juventus potrebbe incredibilmente decidere di sacrificare Weston McKennie per fare spazio a Pjanic. Una delle note più liete della passata stagione, riscattato qualche settimana fa e in grado di ricoprire più ruoli in mediana, lo statunitense ha molte più richieste rispetto ad Aaron Ramsey (anche considerando l’età) e dunque sarebbe in cima alla lista dei papabili sacrifici per arrivare al centrocampista bosniaco. Diciamo che sarebbe incredibile perché McKennie sembrava essere un punto fermo della nuova Juventus, anche con l’avvento di Allegri; ora, se numericamente non cambierebbe alcunchè, il punto resterà capire cosa il tecnico toscano intenda fare a livello tattico, perché sarà quello a determinare la decisione di puntare tutto sul cavallo di ritorno oppure proseguire il sodalizio con l’ex Schalke 04. Del resto McKennie ha dimostrato ampiamente le sue doti, è giovane e ha margini di miglioramento che possono portarlo a crescere esponenzialmente; tuttavia, in un periodo nel quale le plusvalenze sono diventate un mantra, forse la cessione dello statunitense non sarebbe così sbagliata guardando esclusivamente al lato economico. Staremo a vedere…

