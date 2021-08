Cristiano Ronaldo lascia la Juventus?/ In panchina contro l’Udinese e il PSG…

Cristiano Ronaldo parrebbe sempre più vicino all’addio alla Juventus: il fuoriclasse lusitano non è fra i titolari bianconeri che scenderanno in campo tra pochi minuti contro l’Udinese alla Dacia Arena e, stando a quanto riferito da Sky Sport, sarebbe stato lui stesso a chiamarsi fuori dal match. “Una sua richiesta di non essere della partita – si legge sul sito ufficiale dell’emittente –. Evidentemente questa volontà è legata all’ipotesi di andare via dalla Juve e trovare altra squadra prima del 31 agosto. Più speranza che ipotesi, visto che non ci sarebbe una big al momento pronta a prenderlo. Insomma, CR7 sospeso: non gioca perché vuole andare via. O prova a farlo…”.

Katia Aveiro, sorella Cristiano Ronaldo in ospedale/ Ricovero per Covid da 10 giorni

Allegri punterà dunque sulla coppia Dybala-Morata, con Ronaldo che, tuttavia, nelle distinte ufficiali, figura quantomeno in panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Le voci degli ultimi giorni, poi smentite, lo davano vicino al PSG, che, in caso di cessione di Mbappè al Real Madrid, punterebbe tutto sul portoghese per formare un trio da urlo con Messy e Neymar.

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus?/ Calciomercato: Psg c'è, ma serve cedere Mbappé

CRISTIANO RONALDO LASCIA LA JUVENTUS? IL SUO POST…

Successivamente, si era parlato anche di un suo possibile ritorno al Real, ma ci aveva pensato il diretto interessato a zittire tutti con un post sui social: “Chiunque mi conosca sa quanto io sia concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è sempre stato il mio motto. Tuttavia, alla luce di tutto ciò che è stato detto e scritto di recente, devo esporre la mia posizione. La mia storia al Real Madrid è stata scritta. È stata registrata. In parole e numeri, in trofei e titoli, in record e in titoli. È nel museo dello stadio Bernabeu ed è anche nella mente di ogni tifoso del club”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Tra i possibili vice-Szczesny spunta il nome di Sirigu

E, ancora: “Oltre a questo recente episodio in Spagna, ci sono state frequenti notizie e storie che mi hanno associato a diversi club in diversi campionati, senza che nessuno si sia mai preoccupato di cercare di scoprire la verità. Ora rompo il mio silenzio per dire che non posso permettere che la gente continui a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che dovrò affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchiere”. Ora, però, parrebbe essere mutato improvvisamente lo scenario: sono attese novità nelle prossime ore…



© RIPRODUZIONE RISERVATA