Calciomercato Juventus news/ Douglas Luiz ad un passo dai bianconeri: due contropartite? (11 giugno 2024)

Calciomercato Juventus news, Douglas Luiz un affare da 20 milioni!

Procede il calciomercato Juventus con Giuntoli impegnato a cercare un centrocampista che possa tornare utile a Thiago Motta e arricchire il centrocampo bianconero. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus è in trattativa con l’Aston Villa alla ricerca di un accordo per portare il brasiliano Douglas Luiz a Torino. La trattativa è già ben avviata e vicina alla chiusura ma mancano ancora gli ultimi dettagli. L’Aston Villa, oltre alla parte economica, ha richiesto anche i cartellini di Weston McKennie e Iling Jr. tanto graditi dalla società inglese. Insieme alle due contropartite la Juventus sembra aver offerto uno cifra che va dai 18 ai 20 milioni di euro e aspetta la conferma dell’Aston Villa per procedere alla chiusura della trattativa di calciomercato. Il nome di Douglas Luiz rimane tra i più caldi per il centrocampo bianconero soprattutto per via di un contratto con l’Aston Villa che scadrà a giugno del 2026 e, con molta probabilità, non verrà rinnovato.

Calciomercato Juventus news, che ruolo avrà con Thiago Motta?

Douglas Luiz è autore di una grande stagione giocata con la maglia dell’Aston Villa: il centrocampista brasiliano ha chiuso la Premier League 2023/2024 con 35 partite giocate, 9 gol segnati e 5 assist serviti. Douglas Luiz nasce come mediano ma trova la sua dimensione con l’arrivo di Unai Emery che lo mette al centro del suo centrocampo e gli fa sviluppare anche grandi qualità offensive: il dinamismo e la bravura nell’uno contro lo rendono perfetto per completare un reparto che ha bisogno di nomi nuovi e che siano in grado di reggere l’impegno del prossimo anno in Champions League. Un colpo di calciomercato così, in Serie A, potrebbe davvero fare la differenza e trascinare la Juventus nella prossima stagione mettendo la squadra di Thiago Motta tra le favorite per la vittoria finale.











