CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Berardi, si cerca la formula. Concorrenza per Beto (4 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BERARDI PISTA SERIA!

Il calciomercato della Juventus continua a focalizzarsi sul nome di Domenico Berardi, il capitano del Sassuolo che sembra avere le caratteristiche ideali per il nuovo progetto della squadra bianconera. Fino ad ora, però, la Juventus non è mai riuscita a concretizzare l’acquisto, ma questa volta potrebbe essere diverso. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, il mercato della Vecchia Signora sembra ricevere una nuova spinta e Berardi è il nome che si trova in cima alla lista dei desideri. Berardi sarebbe destinato a occupare il ruolo di esterno destro nel 3-4-3 (o 3-4-2-1) che l’allenatore Massimiliano Allegri sta pianificando per la prossima stagione.

Le abilità di Berardi nel rientrare e nel tirare a rete, unite alla sua capacità nell’uno contro uno, sono considerate fondamentali per infondere nuova vivacità nella manovra offensiva della Juventus, che è sembrata troppo prevedibile nella scorsa stagione. Al momento, non ci sono stati contatti ufficiali tra la Juventus e l’attaccante, ma si potrebbero verificare sviluppi concreti di calciomercato nei prossimi giorni. Giuntoli è convinto che Berardi, che si avvicina ai 29 anni, sia pronto per fare il definitivo salto di qualità nella sua carriera. Si cerca la formula giusta col Sassuolo, eventualmente dilazionare il pagamento alzando la cifra del cartellino avvicinandosi alle richieste dei neroverdi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SU BETO C’È ANCHE LA FIORENTINA

Una delle prime sfide per Cristiano Giuntoli nel calciomercato della Juventus potrebbe essere quella di trovare un degno sostituto per Dusan Vlahovic, attaccante che potrebbe lasciare il club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Un altro nome che potrebbe interessare i bianconeri è quello del portoghese Beto dell’Udinese, una novità assoluta per il club torinese. A 25 anni, Beto è un attaccante più esperto e fisicamente imponente, con i suoi 191 centimetri di altezza e 88 chili di peso. Il suo costo sarebbe leggermente inferiore, con una cifra intorno ai trenta milioni di euro per raggiungere un accordo con il club friulano.

Secondo quanto riportato da O Jogo, anche la Fiorentina sarebbe interessata a Beto e avrebbe già avviato contatti con l’Udinese nelle settimane precedenti per valutare i costi e la fattibilità dell’operazione. È noto che Juventus e Napoli sono anch’essi interessati a un attaccante di punta. Tuttavia, l’Udinese ha valutato Beto intorno ai 30 milioni di euro e questo potrebbe restringere non poco il campo delle alternative, con al Juventus che potrebbe essere uno dei pochi club con risorse sufficienti per accontentare i friulani.











